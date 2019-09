Les thons plongent, les prix grimpent

PAPEETE, le 17 septembre 2019 -La pêche hauturière suit les caprices des poissons et les prix au détail font de même. On se souvient de la grave pénurie de 2003-2004 qui avait fait exploser les prix. Elle s'était renouvelée en 2016, à la faveur du phénomène climatique El Niño, et les prix avaient alors atteint les 3 000 Fcfp le kilo. Heureusement, rien de tel cette année.La pire saison pour la pêche est en septembre/octobre, quand les thons désertent nos eaux ou plongent dans les profondeurs de l'océan. Et cette année ne fait pas exception. Comme le montre la météo des prix publiée par la DGAE, reproduite ci-dessous, le kilo de thon blanc atteint 1 823 Fcfp en moyenne en septembre, avec des pics à plus de 2 000 Fcfp dans certains magasins.Heureusement, il reste possible de trouver son poisson à un bon prix quand on sait où chercher. Ainsi, à Hyper U le filet de thon blanc serait vendu seulement 1 595 Fcfp le kilo. Les releveurs de la DGAE ont aussi trouvé du thon rouge à seulement 995 Fcfp le kilo au LS Proxi de Paea... Mais on imagine que ce prix exceptionnel n'a pas duré longtemps, quand le thon rouge est vendu 2 737 Fcfp en moyenne à Tahiti !La bonne affaire en ce mois de septembre, c'est le haura, qu’on trouve à partir de 1 495 Fcfp le kilo au Champion Mahina, et autour de 1 800 Fcfp le kilo un peu partout à Tahiti.Tout cela reste assez cher malgré tout. Quand on regarde les archives de la météo des prix depuis mars, on voit que les prix les plus bas de l'année ont été atteints en juillet pour le thon blanc, à 1 294 Fcfp le kilo en moyenne, et en mars pour le haura à 1 629 Fcfp le kilo en moyenne.Par contre on voit aussi que si le thon se fait rare et cher, les plus gourmands vont pouvoir se faire plaisir ce mois-ci, puisque le saumon des dieux est à son prix moyen le plus bas de l'année à 3 003 Fcfp le kilo en moyenne, tout comme le meka à 2 912 Fcfp en moyenne.