Le maro'ura, trésor caché enfin mis en lumière

Marine Vallée, assistante de conservation au musée de Tahiti et des îles.

“Il était caché dans les collections”



“Ce qui est intéressant dans cette expo, outre la mise en valeur de l'objet, c'est son histoire. Il était caché dans les collections mais aussi il a déjà été exposé au musée de l'Homme mais comme enveloppe de to'o. Il y a eu une incompréhension de l'objet muséal, ce qui arrive parfois. Du coup, là c'est l'occasion de l'exposer en tant qu'objet individuel et préciser sa symbolique et son contexte. Ça c'est le premier thème. Après, c'est autour des objets sacrés, liés au prestige et à la position importante des grands chefs en Polynésie, mais aussi de Hawaii avec des objets de plumes prestigieux. On part sur des matériaux sacrés mais aussi sur des couleurs : le jaune et le rouge. Ce sont des thèmes anthropologiques intéressants. Et enfin, c'est la collaboration entre institutions. La dernière partie de l'expo présentera des costumes de danse du musée de Tahiti et des îles mais aussi des moulages de ti'i très rares en bois, qui sont actuellement au quai Branly. C'est aussi l'histoire institutionnelle de certains objets, leur reproduction et de la recherche autour de ça. Cela montre notre partenariat privilégié entre les deux musées, les prêts qui vont s'opérer le prouvent.”