Orama, sa vision du maro'ura

Peux-tu nous parler de ta démarche au sujet de ton étude du maro'ura et sa reconstitution ?



“Tout d'abord je précise que j'ai fait des recherches personnelles sur l'objet et une reconstitution mais je ne suis absolument pas une experte du maro'ura en tant qu'objet historique. L'objet de mon travail c'est avant tout l'importance du patrimoine aujourd'hui. Pourquoi une telle importance et quelle est la pertinence des pièces de musée aujourd'hui ? Pour moi, le mano'ura cristallise tous les éléments qui avaient de l'importance dans ma réflexion : le patrimoine, le textile, le milieu culturel et scientifique, et surtout la question de l'identité. L'objet je ne l'ai vraiment pas vu comme une pièce de musée. Je l'ai vu comme une “archive incarnée” comme nomme ce genre d'objets la designeur anthropologue Adrian Van Allen. Je ne l'ai pas vu comme un objet qui raconte quelque chose du passé mais plutôt comme un objet qui permet de comprendre les enjeux actuels.”



Tu as fait des vidéos dans lesquelles tu parles d'accès à la culture et de sa vulgarisation, pourquoi c'est important pour toi ?



“Cela me tient vraiment à cœur. J'ai vécu trois ans en France avec un bagage culturel polynésien très important pour moi et à de nombreuses occasions, j'ai vu à quel point c'était compliqué de parler d'un sujet qu'on connaît et d'essayer de se faire comprendre par des gens qui ne sont pas du tout dedans. Ça fait donc aussi partie de l'exercice, de me faire comprendre dans mon travail et de diffuser le sujet. Malheureusement, quand on parle du domaine scientifique, souvent les informations sont diffusées entre scientifiques et le travail de communication auprès du public ne se fait pas. C'est ce que va faire le quai Branly avec cette superbe exposition.”