Expo maro'ura : Musée du quai Branly et musée de Tahiti "en parfaite adéquation"

“Quand il a publié son article, il nous a bien sûr intéressés par sa recherche et son questionnement. Il est ensuite venu à Tahiti en déplacement personnel, l'occasion de discuter avec lui de ses découvertes. Il avait apporté des photos plus précises, c'était intéressant pour nous de voir qu'il y avait des plumes, des attaches un peu différentes que celles qu'on pouvait connaître. Ensuite, je me suis rendue à Paris avec le ministre de la Culture. Lors de ce voyage on a rencontré le musée du quai Branly pour parler notamment des travaux de rénovation en cours et des travaux de Guillaume Alévêque. C'est comme ça qu'a été abordée la possibilité d'une demande de prêt. Une fois que le retour du maro'ura a été acté, le musée a alors émis l'idée de consacrer une expo spécifique à l'objet avant qu'il ne revienne à Tahiti. C'est comme ça que tout est venu, en 2019. Suite à cela une signature officielle a été faite, et c'est de là qu'est parti vraiment le projet de faire revenir la pièce pour l'ouverture du musée de Tahiti et des îles.”“Tout d'abord, il faut souligner, c'est très important, c'est un co-commissariat. C'est-à-dire, les équipes du musée du quai Branly avec nous tous ici (particulièrement Marine Vallée et Vairea Tessier) et enfin Guillaume Alévêque. Un commissariat à trois têtes, c'est un exercice particulier, pas facilité par la distance, mais au final qui se fait quand on est sur la même longueur d'onde. C'est un travail d'équipe, il y a eu beaucoup d'échanges. Je les ai ressentis avec un profond respect pour nous le musée et les Polynésiens en général. Ce sont de nouvelles démarches dans la collaboration entre musées, on n'est pas juste dans “Est-ce que cet objet vous va ?”, on est plutôt dans une approche : “Est-ce que ce concept vous convient ? Est-ce que les mots employés conviennent ?” On a ressenti beaucoup de respect, de considération pas seulement pour les équipes mais aussi pour la culture.”