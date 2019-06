Le Tahiti Code Camp se termine avec quatre jours de hackathon

"vraiment intenses. Beaucoup de projets à rendre, beaucoup de travail personnel, de travaux à la maison… On ne s'est pas beaucoup reposés !"

"J'ai beaucoup appris, c'était vraiment une formation très intéressante où j'ai acquis de nouvelles connaissances et compétences. Je pense qu'aujourd'hui je serai capable de réaliser un site web simple, peut-être un application mobile même si ce sera plus difficile. En tout cas je comprends le code et je pourrai facilement travailler avec des développeurs !"

"Pour moi le code est une passion, mais j'avais un peu du mal à apprendre ce domaine. Donc j'ai postulé à cette formation, et c'est tout ce que j'espérais et même plus, puisque je ne m'attendais pas à faire autant de web. Mais pour le codage et les applications, j'ai appris tout ce que je voulais apprendre. Maintenant je comprends mieux les langages de programmation, on a créé une application en projet en plus de celle là, on a fait des sites web… Là je me suis inscrit pour continuer mes études en France et faire un DUT en électronique et informatique. Je compte me lancer dans la robotique !"

Les 10 semaines du Tahiti Code Camp ont été, selon l'une des participantes,nous assure Christine, qui venait d'une licence web-marketing. Mais c'était ce qu'elle cherchait.Et pour valider toutes ces nouvelles compétences, ils devaient relever un dernier défi, un hackathon de quatre jours qui s'est déroulé de mardi à vendredi derniers. Leur mission : développer une application mobile pour la CPS qui rassemblera les coordonnées de la Caisse et de ses antennes, les actualités de la CPS, et surtout les contacts de tous les professionnels de la santé proches des utilisateurs en fonction de leur géolocalisation. Les meilleures applications devraient même être publiées et proposés au grand public.Un autre "campeur", Alan, s'était inscrit après s'être cherché pendant près d'un an une fois son bac en poche. Pour lui, ça a été une vraie révélation.Si le concept Tahiti Code Camp a été créé et développé dans nos îles par le CNAM en Polynésie, il fait désormais des émules dans le reste du monde. Un Montréal Code Camp était organisé en même temps que la deuxième édition de la formation en Polynésie. Et désormais, ce sont Nouméa, la Belgique, le Sénégal, Paris et même la Colombie qui préparent leurs propres éditions, soit dans les antennes locales du CNAM, soit en coopération. Et code le Code Camp est désormais labellisé Grande École du Numérique, il peut être mis en place facilement dans toutes les régions de France et d'Outre-mer.En Polynésie, le succès de l'opération va permettre d'en organiser deux nouveaux, mais cette fois ils auront lieu à Nuku Hiva aux Marquises et à la Presque-Île. De quoi ouvrir au reste de la population polynésienne cette formation expresse aux bases du code informatique.