Numérique : quatre formations gratuites pour les chercheurs d'emploi en 2019

PAPEETE, le 19 décembre 2018. En 2019, le Cnam pourra proposer quatre formations gratuites dans le secteur du numérique pour des personnes cherchant un emploi.



La Grande Ecole du Numérique (GEN) vient de publier les résultats de son appel à labellisation lancé début 2018, dans le cadre du programme « 10 000 formations au numérique », du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) du ministère du Travail. Sur 855 dossiers de candidature, 347 nouvelles formations aux métiers du numérique ont reçu à cette occasion le Label GEN.

Parmi les lauréats, les quatre formations du secteur numérique du Conservatoire National des arts et métiers (Cnam) présentées à labélisation GEN ont été retenues pour leur déploiement en Polynésie française à compter de 2019.



Ces quatre formations sont :

- TAHITI CODE CAMP V.2 : Programme de formation intensif au codage informatique accessible à toutes les personnes en transition difficile (décrocheurs scolaires)



- INTEGRATEUR WEB (bac+1): formation diplômante aux métiers du WEB et à destination des jeunes bacheliers qui n’ont pas trouvé de réponse à leurs vœux de formation mais aussi ceux qui un an après l’obtention de leur bac se trouvent en grande difficulté.



- PASSE NUMERIQUE – eTOURISME : diplôme d’établissement qui s’adresse aux jeunes de 18- 25 ans, décrochés du système éducatif, intéressés à reprendre des études et à s’intégrer dans les métiers du eTourisme.



- TECHNICIEN DEVELOPPEUR (bac+2) : formation diplômante de 18 mois ayant pour ambition de former des experts dans le développement d’applications mobiles et de solutions WEB.



S’adressant à un public en transition difficile, les formations labélisées GEN, en sus de sa mission de développer des compétences techniques importantes, doivent susciter le désir d’apprendre et la volonté de se responsabiliser dans ses apprentissages. C’est pour cela que sont mobilisées des démarches pédagogiques actives (par projet, par défis, classe inversée, …) et un accompagnement individualisé (accompagnement social et professionnel) afin de permettre aux personnes en formation d’intégrer les codes sociaux et culturels nécessaires à une insertion sociale et professionnelle durable.



Par ailleurs, chaque formation doit être gratuite et accessible à des personnes peu ou pas qualifiées, en recherche d’emploi. Chaque cohorte doit être composée d’au moins 30% de femmes. Les formations doivent donner la priorité aux personnes situées dans les quartiers et zones classées « prioritaires ».



Une grande campagne d’information sera lancée par le Cnam dès janvier 2019 pour tout connaitre sur ces formations et les procédures d’inscriptions.