Jeu du 13 au 20 août : Vahine Himene Tahiti

Félix Vilchez revient au Petit Théâtre de la Maison de la Culture et nous présente de nouveau un éventail des plus belles chansons polynésiennes interprétées par les icones féminines qui ont marqué l’histoire de la musique polynésienne. Les chansons d’Emma Terangi, Esther, Loma, Mila, et bien d’autres seront interprétées par Reia Poroi , Maruia et Maire Tavaearii.



Pour tenter de remporter deux places pour le spectacle Vahine Himene :

- Like la page Tahiti-Infos

- Commente et partage la publication FB suivante :

https://www.facebook.com/Tahitiinfos/posts/2457416174351043?__xts__[0]=68.ARDaaSOzZCHKbsV2FOXqQhuXnBT60B9QsdYS3Ugj0Wbo5TydhybConTHAiB5gY1JL469N78nHHrjW2vBsIIDetPcu04_v2jXaTdlwTqOztuLiXgDWpAgHTBMDhseN4ZJ9uGTu0mZczbQGP2tdzBLy_U7lfaYaIWrv88iToepgDCy_L8BusaoS6vFoNvgo8SBn3xvZEo51dwSK09fm5DCqS0v9cIKEY51nv-NnYL4dnXsepgXhJ9tSWPufvbduaYHYlB2uj81j_cvohjxl4m5BH1f1LcPdKOR-ENA7EFhyqx8fq-DS1qqMwehfX62nViSpIv5nWYNF4RmnawWXZKBRePi7Q&__tn__=-R





Pour tout savoir ce spectacle qui rend hommage aux grandes dames de la musique polynésienne : https://www.tahiti-infos.com/Vahine-Himene-Tahiti-revient-au-Petit-theatre_a184061.html