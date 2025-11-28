

“On les a exfiltrées pour les sauver”

Tahiti, le 4 décembre 2025 – Sophie dénonce un “grave défaut de vigilance” de la part d’Air Tahiti Nui qui a oublié de descendre Shoyu et Kiki, une chienne et une chatte, à Seattle où leur nouvelle famille les attendait. La compagnie aérienne explique déléguer la gestion des animaux à un sous-traitant et annonce qu’une enquête est en cours.



Sophie est bénévole pour la protection animale. Elle fait également famille d'accueil pour les animaux, notamment des chats. La semaine dernière cinq chats, et deux chiens ont été envoyé par avion vers leurs nouveaux maîtres, parmi eux une chatte, Kiki, et une chienne, Shoyu, qui ont voyagé en soute.



Jusque-là tout va bien, d’autant plus que, pour cette “exfiltration” Sophie a été aidée, financièrement, par des touristes américains qui ont été “horrifiés par la misère animale” au Fenua.



“Ce sont des animaux qui ont été sauvés d’ici… Tu connais la condition animale”, nous interpelle-t-elle. “On les a exfiltrés pour les sauver car on n'a plus trop le choix. Il n'y a pas de refuge, il n'y a rien ici pour les animaux. Elles partaient pour Seattle, c'était dimanche matin”, raconte Sophie.



Mais, Kiki et Shoyu ont été oubliées dans la soute et sont revenues par le vol retour au Fenua lundi matin. “ATN ne les a jamais descendues de l'avion à Seattle. Elles sont restées enfermées dans la soute, oubliées de tout le monde, et sont reparties dans l'autre sens, sans qu'au décollage, personne ne se rende compte qu'elles étaient à bord”, dénonce la bénévole.



Prévenue dès lundi matin et “affolée, parce que je ne savais pas dans quel état elles seraient arrivées. Il y a la question de la température des soutes, etc. Je ne savais pas dans quelles conditions elles avaient voyagé lors de ce retour forcé. En tout cas, je savais qu'elles n'auraient pas mangé pendant plus de 30 heures, qu’elles auraient été enfermées en cage pendant plus de 30 heures…” dénonce la jeune femme qui assure que la compagnie aérienne “a mis à mal leurs efforts et il est malheureusement fort probable que ces Américains ne reviennent jamais”

« Elles sont bien arrivées à Seattle sur leur deuxième co-voyage » À son arrivée lundi matin à l’aéroport, un représentant de la compagnie au tiare était “quand même présent dans les coulisses de l'aéroport, puisque je les ai retrouvées chez le vétérinaire”.



La bénévole assure que, quand elle a vu ses protégées à quatre pattes lundi, elle s’est rendue compte que “c'est seulement quand elles m'ont vue qu'elles ont commencé à reboire. La chienne était un peu déboussolée, dans un état agité, au niveau du stress, c'est toujours comme ça chez les animaux. Ce sont des sans-voix, donc c'est difficile à évaluer”.



Interpelée par la situation, elle a voulu obtenir des explications de la part de la compagnie aérienne. On lui aurait expliqué que cet oubli est “une défaillance de leur sous-traitant. Et je lui ai répondu que je me fiche de votre sous-traitant, puisque j’ai traité avec vous et pas avec eux. Ça c'est un contrat entre nous”, relate-t-elle avoir répondu. Car pour Sophie la compagnie aérienne est “responsable de la sécurité de ce qu'on lui confie et manifestement elle a gravement failli à ses responsabilités”.



Elle rappelle d’ailleurs que l'association Plume, qui rapatrie “pas mal de chiens chaque mois” pour adoption “s'interroge sur la sécurité qui est assurée pour leurs animaux qu'ils évacuent vers la métropole ou les États-Unis. Je pense que ça mériterait qu'ATN rassure et explique ce qui a pu se passer : Si on ne peut pas compter sur notre compagnie, c'est inquiétant.”



Contacté jeudi, le directeur marketing et communication de Air Tahiti Nui, Torea Colas, explique que la compagnie est “dépendante d’un sous-traitant sur les escales et les transits pour l’embarquement et le débarquement du cargo”. Il précise même qu’une enquête est en cours “pour voir les responsabilités”. Selon lui “ce qui est important à retenir c’est qu’ils sont arrivés en forme à Tahiti et ils sont repartis sur le vol d’hier”.



Tout est bien qui finit bien puisque Kiki et Shoyu sont finalement bien arrivées à Seattle mercredi soir et “elles ont bien été récupérées”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 4 Décembre 2025 à 17:47




