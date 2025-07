“Je n'ai pas demandé à Nahema Temarii de démissionner”

Tahiti, le 30 juillet 2025 – Nahema Temarii a déposé sa démission ce mardi à 14 heures, a expliqué le président du Pays Moetai Brotherson qui a précisé qu'elle souhaitait se “recentrer sur sa vie de famille” et sa petite fille. Mais selon nos informations, le compagnon de l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, également en charge de la prévention contre la délinquance, est impliqué dans des affaires d'ice. Un secret de polichinelle bien connu dans le milieu sportif mais que semblait découvrir le président du Pays.





La nouvelle est tombée mardi soir. Nahema Temarii est débarquée du gouvernement Brotherson. Les rédactions s'affolent et tentent de joindre la principale intéressée. Et ce mercredi matin, la désormais ex-ministre nous répond qu'elle préfère s'exprimer après la conférence de presse prévue par le président du Pays à 16 heures, “par respect” pour lui. Mais nous n'avons pas non plus réussi à la joindre ensuite malgré plusieurs tentatives. Il faut dire que la situation est délicate. Selon de nombreuses sources concordantes provenant du milieu sportif, mais aussi des élus de l'assemblée (de la majorité ou de l'opposition), “tout le monde est au courant” que le compagnon de Nahema Temarii a un comportement violent et trempe dans des affaires d'ice. De quoi faire désordre. Car au-delà de l'aspect purement illégal, cette activité est difficilement compatible avec le portefeuille de le prévention contre la délinquance que détenait également la ministre.



Alors, a-t-elle été poussée vers la sortie par le président du Pays puisque c'est bien un arrêté de “fin de fonctions” qu'il a signé et pas un arrêté “constatant une démission” ? “Absolument pas. Je n'ai pas demandé à Nahema de démissionner”, nous a répondu Moetai Brotherson. “Je ne connais pas la vie privée de mes ministres. Je ne connais pas leur vie privée. Je ne connais pas le compagnon de Nahema Temarii”, a-t-il lâché, offusqué, après avoir expliqué que c'est vendredi soir qu'elle l'a d'abord appelé : “Elle m'a fait part de ses interrogations, de ses doutes, du poids que la vie de ministre fait peser sur une jeune maman qui élève sa petite fille toute seule. Je lui ai demandé de prendre le week-end pour y réfléchir en famille, ce qu'elle a fait, et dès lundi soir, elle m'a recontacté pour me dire que la probabilité qu'elle cesse ses fonctions était élevée. Et hier à 14 heures, elle m'a déposé sa démission.” Dont acte.



La parité en prend un coup, la jeunesse en force



Une chose est sûre, ça fait encore une femme de moins dans ce gouvernement où la parité prend un coup dans l'aile, où il ne reste plus que Minarii Galenon et Vannina Crolas, et Nathalie Salmon- Hudry en tant que déléguée interministérielle. “Oui, j'ai essayé. J'ai contacté trois femmes brillantes pour essayer de les convaincre de reprendre le flambeau, mais bon, la charge sociétale d'être une femme, notamment quand on est une jeune maman, fait qu'elles ont décliné l'offre”, a justifié le président du Pays qui a donc fait appel à Kainuu Temauri. “Je l'ai choisi d'abord parce que c'est quelqu'un de dynamique, de compétent, quelqu'un qui connaît le secteur. Il était déjà au cabinet de Nahema Temarii en tant que conseiller technique. Avant ça, il était à la direction de la Jeunesse et des Sports et avant, à la rénovation urbaine à la ville de Punaauia. Donc c'est quelqu'un qui a une fibre sociale, une fibre associative, et il suffit de regarder sa carrure : c'est un sportif, fils de rameur, de rameuse.”



À 29 ans, il est désormais le plus jeune ministre du gouvernement. Diplômé d'un master en droit public à l'Université de la Polynésie française, chargé de mission puis conseiller technique dans l'équipe de Nahema Temarii, il connaît donc bien tous les dossiers en cours, notamment le plus important relatif à l'organisation des Jeux du Pacifique d'ici deux ans.