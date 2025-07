“Il a tué sa propre grand-mère”

Tahiti, le 17 juillet 2025 - Un jeune homme de 25 ans a poignardé sa grand-mère et sa tante, mercredi soir à Faa’a. La première n’a pas survécu à ses blessures, la seconde est dans le coma. “Il les a poignardées avec le couteau puis il a saisi un marteau et il les a frappées avec”, assure l’oncle du jeune homme qui soupçonne ce dernier d’avoir pris de l’ice. Le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de Papeete.



Tel que l'ont rapporté nos confrères de Radio 1, un terrible drame familial est survenu mercredi en début de soirée dans le quartier Mariterangi à Pamatai à Faa'a. Deux femmes ont été poignardées par un jeune homme âgé de 25 ans qui était revenu lundi d'une campagne de pêche. Si une première victime est décédée, la seconde est quant à elle hospitalisée avec un pronostic vital engagé.



Selon Louis, un témoin de la scène dont Tahiti infos a recueilli le témoignage, son neveu a agressé trois femmes : sa grand-mère âgée de plus de 70 ans, sa tante de 55 ans, ainsi que la mère de Louis âgée elle de 77 ans.



“Il les a poignardées (la grand-mère et la tante, NDLR) avec le couteau puis il a saisi un marteau et il les a frappées avec (…). Et il a aussi donné des coups à ma maman au niveau de la nuque”, assure Louis encore sous le choc jeudi matin. “Il a tué sa propre grand-mère et celle qui est dans le coma, c’est ma femme.”



La troisième victime s’en est quant à elle heureusement sortie sans aucune blessure grave.

“Son visage avait complètement changé” “Nous étions en train de dîner mon neveu et moi”, raconte Louis. “Ensuite, j'ai appelé ma femme et sa maman à venir manger. Puis je suis allé me mettre devant la télévision. Et je me suis aperçu que le neveu de ma femme s'approchait d'elle et il était muni d'un couteau.” Puis tout a basculé.



“Il a poignardé ma femme au niveau des yeux et également au niveau du cou. Et avec le marteau, il les a frappées au niveau de la tête. C’est pour cela que je l'ai frappé avec la chaise, c’est pour qu’il arrête. Mais il ne s’arrêtait pas et il est jeune et costaud aussi”, raconte Louis.



L’oncle ajoute que le jeune homme s'est ensuite “enfui et est allé dehors avec le couteau et le marteau. Et c'est comme cela que les jeunes ont réussi à l'avoir et ils l'ont rossé. Il est à la gendarmerie en ce moment”.



Selon Louis, son neveu n’avait pas pris une goutte d’alcool mais “c'est une personne qui consomme le paka”. Ce dernier s’interroge d’ailleurs sur ce que son neveu a pu consommer dans la soirée de mercredi car il ne comprend toujours pas son comportement : “Je ne sais pas ce qui lui a pris et ce qui lui est passé par la tête”.



Il soupçonne même son neveu d’avoir consommé de l’ice. “Quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a pris de l'ice, c'est la première fois que je le vois comme cela (…). Son visage avait complètement changé. J’ai vraiment l’impression qu’il a pris de l’ice pour qu’il devienne dans un tel état. La plupart du temps, normalement, il consomme du paka.”



Un voisin qui connait bien le jeune homme s’étonne lui aussi de ce changement de comportement. Il assure que l'agresseur était “fort, nerveux, sauvage. Je ne l'ai pas reconnu, normalement, il n'est pas comme ça, il est cool”.



Contactée jeudi matin, la procureure adjointe, Stéphanie Pradelle, indiquait que le suspect a été placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie qui est en charge de l'affaire. Elle expliquait par ailleurs que l'enquête, qui débute seulement, devra permettre de déterminer les circonstances exactes du drame.

