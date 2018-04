Jeu du 10 au 16 avril : Gagne deux places pour le Festival international de Jazz (soirée du 20 avril au Grand Théâtre)

Gagne deux places pour le Festival de Jazz qui se tiendra au Grand Théâtre de la Maison de la Culture en participant au jeu Facebook Tahiti infos du 10/04/2018 au 16/04/2018.



Pour participer

- Like la page facebook Tahiti infos

- Commente et partage la publication du jeu facebook :

https://www.facebook.com/Tahitiinfos/photos/a.144936805599003.31743.106755709417113/1729039157188752/?type=3&theater



Le tirage au sort aura lieu le 16/04/18 et désignera le gagnant de 2 deux places pour le Festival de Jazz.

Faaitoito à tous !