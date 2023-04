Hititua Taerea s'adjuge la Tainuiatea Race

Tahiti, le 1er avril 2023 – Le tenant du titre du Te 'Aito, Hititua Taerea, a signé samedi sa première victoire de la saison en remportant la Tainuiatea Race. Le rameur de Pirae Va'a a bouclé les 17 km entre Taaone, la Pointe Vénus et le complexe sportif de l'OPT, en un peu plus d'une heure et vingt minutes. Tutearii Hoatua s'est classé deuxième et Steeve Teihotaata a complété le podium.



Après la Mata Are la semaine passée, les rameurs enchainaient ce samedi avec, la Tainuiatea Race. Une course V1 marathon organisée par l'AS Team OPT et qui rend hommage comme chaque année à l'un de ses anciens sociétaires, Tainuiatea Vairaaroa, décédé en 2014 dans un accident de la route. Et les rameurs ont répondu présent samedi avec pas moins de 159 inscrits, dont 98 pour la catégorie reine des séniors hommes. On retrouvait notamment



Grosse chaleur et calme plat



Le rendez-vous était donné sur la plage de Taaone à 9 heures. Au programme pour les rameurs un parcours de 17 km entre Pirae, la Pointe Vénus et le complexe sportif de l'OPT où était jugé l'arrivée. Et comme pour la Mata Are Race, les 'aito ont dû composer encore une fois avec des conditions très difficiles sur le plan d'eau : Une grosse chaleur, un vent quasiment nul et une toute petite houle de sud-sud-ouest.



Et sur le tronçon aller vers Mahina après un peu plus de 40 minutes de course, une petite sensation puisque Iorama Teahu, la doublure de David Tepava au poste de barreur chez Shell Va'a, pointait en tête devant Temoana Taputu et Hititua Taerea. Plus en retrait derrière le trio de tête on retrouvait un groupe composé de Yoann Cronstead, Tutearii Hoatua, Steeve Teihotaata et des Shelliens avec Tehetia Taputea, Brice Punuataahitua et Charles Teinauri.



Sur le retour vers Taaone, Hititua Taerea allait mettre tout le monde d'accord. Le natif de Tautira allait progressivement prendre les commandes des opérations, emmenant avec lui son cousin, Tutearii Hoatua. Derrière le duo de cousins, Steeve Teihotaata, Iorama Teahu, Yoann Cronstead, Temoana Taputu et Charles Teinauri tentaient de s'accrocher. Mais la victoire allait se jouer entre Taerea et Hoatua, et le plus fort samedi a été le premier cité qui franchissait la ligne d'arrivée après un peu moins d'une heure et demi de course (1h26'51). "Il a fait très chaud tout au long du parcours. Je ne suis pas encore au top de ma forme mais mon corps a quand même bien réagi sur la course aujourd'hui et évidemment content de repartir avec la victoire", a indiqué Hititua Taera qui signait là son premier succès de la saison. Derrière le vainqueur, à une dizaine de secondes, Tutearii Hoatua s'est offert la deuxième place et Steeve Teihotaata complétait le podium. Iorama Teahu, en tête lors du demi-tour à Mahina, se classait finalement quatrième.



Dans les autres catégories, chez les dames on note la victoire de Marguerite Temaiana. La rameuse de Paea a une nouvelle fois survolé les débats en devançant de près d'une minute Vaimiti Maoni, deuxième, et la junior, Mihinoa Paari, troisième. Prochain rendez-vous le Te 'Aito Manihi les 7 et 8 avril aux Tuamotu.



>> Les classements en sénior homme







>>Les classements chez les féminines

