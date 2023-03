Steeve Teihotaata s'offre la 17e Mata Are Race

Tahiti, le 25 mars 2023 – Steeve Teihotaata s'est offert ce samedi sa première victoire de la saison en s'imposant lors de la 17e édition de la Mata Are Race. Sous une grosse chaleur et sur un plan d'eau très calme entre Taaone et le parc Vairai (20,71 km), le rameur de Pirae Va'a a devancé au sprint Brice Punuataahitua et Kevin Céran-Jérusalémy. En kayak, Jonathan Savigny a été le plus rapide et en SUP Lorenzo Bennett a survolé les débats.



Une semaine après le Marathon Polynésie la 1ère, les rameurs enchainaient ce samedi en V1 pour la 17e édition de la Mata Are Race. L'organisateur de la course, Ralph Teariki, avait concocté un parcours d'un peu plus de 20 km (20,71 km pour être précis) entre la plage de Taaone et le parc Vairai à Punaauia. Un tronçon qui devait offrir de la glisse aux rameurs sauf que les conditions de samedi étaient tout autre. Un vent d'est-nord-est très faible et une petite houle de sud-sud-ouest a balayé le plan d'eau entre Pirae et Punaauia. Ajouter à cela une grosse chaleur et vous obtenez des conditions très difficiles pour les 'aito ce samedi.



Des rameurs qui ont répondu en nombre néanmoins avec près de 145 inscrits en juniors et en séniors hommes. Et les Shelliens, absents à la Taaroa Race le mois dernier, étaient cette fois-ci bien présents pour lancer leur saison en va'a hō'ē. Avec eux d'autres cadors du V1 étaient également prêts à en découdre comme les multiples vainqueurs du Te 'Aito, Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata, les aviateurs du Team Air Tahtii Va'a, Kyle Taraufau, Hotuiterai Poroi étaient aussi de la partie, de même que les sociétaires de Mataiea Va'a avec Rete Ebb et Yoann Cronstead en tête.

Un final disputé au sprint



Tout ce beau monde s'est donc élancé de plage de Taaone sur les coups de 10h45. En retrait pendant une bonne partie du parcours, l'Extraterrestre Steeve Teihotaata, a réalisé une grosse remontée dans les derniers kilomètres pour aller jouer la victoire. Le natif de Bora Bora, malgré encore quelques kilos en trop sur la balance, a ensuite été au coude à coude sur le finale de la course avec Kevin Céran-Jérusalémy, Brice Punuataahitua, Rete Ebb et Hotuiterai Poroi. Finalement aux forceps et après un peu plus d'une heure et quarante minutes d'efforts, Steeve Teihotaata allait distancer ses rivaux sur les derniers mètres de la course pour finalement s'offrir son premier succès de la saison. Derrière le vainqueur du jour, le Shellien Brice Punuataahitua se classait deuxième en devançant d'un rien Kevin Céran-Jérusalémy et Rete Ebb. Hotuiterai Poroi complétait pour sa part ce joli top 5.



Dans les autres catégories. La Mata Are Race, comme chaque année, proposait également une course de kayak et de SUP (stand-up paddle). En kayak ils étaient 29 à prendre le départ à Taaone pour s'élancer ensuite sur le même parcours que les V1. A l'arrivée, le revenant Jonathan Savigny a survolé les débats en devançant de près de trois minutes son dauphin, Hiromana Flores. Teriitaumihau Haines complétait le podium en kayak. En SUP il n'y pas eu photo également. Après la chute de son principal concurrent, Niuhiti Buillard, le patron de la discipline, Lorenzo Bennett, a survolé les débats. Le natif de Mataiea a devancé de plus de près de cinq minutes son petit frère, Raihau et Eric Leou-On.



Tous les classements à venir....

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 25 Mars 2023 à 14:31 | Lu 592 fois