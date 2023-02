Tahiti, le 25 février 2023 - Sous une grosse chaleur, Tutearii Hoatua a remporté, samedi, une nouvelle édition de la Taaroa Race. Le rameur du Team OPT a bouclé l'aller-retour entre Taapuna et Papeete (22 km) en peu plus d'une heure et cinquante minutes d'efforts. Hoatua a devancé son partenaire de club, Temoana Taputu, et Hotuiterai Poroi a complété le podium de cette première course de la saison.



Plus d'infos et les classements à venir.....