Croisière : L'arrivée des futurs Paul Gauguin et Aranui retardée

Ces navires étaient annoncés pour 2022 dans les eaux polynésiennes. Mais il faudra patienter encore pour voir les nouveaux paquebots des sociétés Aranui et Paul Gauguin Cruises.Pour la première, le site Seatrade Cruise News a révélé, ce mardi, que la construction du futur navire de croisière de l'Aranui, baptisé Aramana, a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. La société Aranui a choisi le constructeur naval chinois Huanghai Shipbuilding pour concrétiser son projet annoncé en 2019. Ce nouveau navire de croisière est estimé à près de 7 milliards de Fcfp.Quant aux deux nouveaux paquebots qui navigueront sous l'enseigne Paul Gauguin Cruises, selon Seatrade Cruise New s, la société Ponant, propriétaire du Paul Gauguin depuis 2019, a annoncé le report de leur construction. "Nous nous concentrons sur nos nouveaux navires déjà sur le marché comme le Commandant Charcot et le Jacques Cartier. (...) Nous avons donc décidé de mettre en stand-by le projet pour les Paul Gauguin", a expliqué le directeur commercial de Ponant, Hervé Bellaiche.Pour ces deux nouveaux Paul Gauguin, un investissement de plus de 31 milliards de Fcfp est annoncé par la société Ponant.