​Des navires écolos pour Paul Gauguin Cruises

L’armateur marseillais Ponant et le constructeur naval Fincantieri ont annoncé, mercredi 20 novembre, avoir signé une lettre d’intention pour deux paquebots destinés à Paul Gauguin Cruises, selon nos confrères du site Le Marin Le contrat potentiel de ces deux paquebots d’expédition de 11 000 tonneaux de jauge brute (tjb), avec 92 cabines et suites avec balcon, dérivés de l'actuelle série Ponant explorers comporte une option pour un troisième navire. Sa finalisation interviendra une fois les spécificités techniques et les conditions financières réglées. Les navires, conformes au label international Cleanship (Bureau Veritas) seront dotés d'un système de récupération d’énergie.Ces navires seront équipés d’un pack de batteries. « Pour la première fois dans le monde de la croisière, ces deux nouveaux navires vont couper leurs moteurs et cesser toutes les émissions chaque jour pendant chaque escale, pendant près de dix heures par jour », ajoute Jean-Emmanuel Sauvée, le président de Ponant cité par communiqué.Leur livraison est prévue en 2022 pour une exploitation dans le Pacifique sud au sein de la compagnie Paul Gauguin Cruises, rachetée par Ponant en août dernier. Ces deux nouveaux paquebots viendront s’ajouter au navire Paul Gauguin qui accueille aujourd'hui près de 12 000 passagers par an.Selon nos confrères du site Le Marin, les navires seront construits par Vard, filiale norvégienne de Fincantieri, qui réalise actuellement trois navires pour l’armateur marseillais : les cinquième et sixième de la série Ponant explorers (Le Bellot et le Jacques Cartier), prévus en 2020, et le paquebot d’expédition polaire à propulsion hybride le Commandant Charcot, attendu en 2021. Fincantieri a par ailleurs construit à Ancône les quatre navires de la série Le Boréal entre 2010 et 2015. Fincantieri aura ainsi construit toute la flotte de Ponant (hors voilier Le Ponant), soit 13 navires sur 14 à l’horizon 2022.