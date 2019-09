Les premiers visuels de l'Aranui 6 dévoilés

La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime armateur de l’Aranui a signé le 30 août dernier à Shanghai le lancement de son nouveau navire de croisière, l’Aranui 6. La famille Wong propriétaire de la CPTM a fait appel au chantier naval chinois Huanghai Shipbuilding qui a déjà construit le cargo mixte Aranui 5, actuellement en exploitation.Ce nouveau navire, entièrement dédié à la croisière, sera livrable à partir de 2021. Selon le site Cruise Industry News , le navire devrait mesurer 139 mètres de long et 22 mètres de large avec seulement 5,20 mètres de tirant d’eau pour accéder plus aisément aux iles. Le site spécialisé précise aussi que l’Aranui 6 aura une capacité d’accueil à son bord de 280 passagers et 120 membres d’équipage. Sa vitesse maximale est de 17 nœuds soit l'équivalent 31,5 kilomètres par heure.Ce paquebot de 14500 tonneaux proposera à son bord, un salon de divertissement, un bar-grill, des boutiques, une salle de conférence, une aire de jeux pour enfants, une bibliothèque, une salle de sport, un spa et des suites de luxe. Le Aranui 6 prévoit d’inclure les îles Cook et Pitcairn à son programme de croisière, un parcours que l’Aranui 5 a déjà testé dans la perspective de son nouveau programme.L’investissement réalisé par la CPTM pour la construction de ce nouveau paquebot de croisières régionales est estimé à près de 7 milliards de francs. Le conseil des ministres du 31 juillet dernier a accordé une défiscalisation locale à ce projet pour un montant de 3,3 milliards de Fcfp.