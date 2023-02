​Premiers noms pour la liste A Here ia Porinetia

Tahiti le 23 février 2023 – Sylviane Terooatea sera la tête de liste de la section des Raromata’i pour A here ia Porinetia, Teave Chaumette pour la section 1. Quant au e tāvana délégué de Vairao Jonathan Tarihaa, il quitte le Amuitahiraa de Gaston Flosse pour être suivant de liste de Nicole Sanquer sur la deuxième section.



Le conseil politique de Le conseil politique de A here ia Porinetia (AHIP) s’est réuni mercredi soir au siège du parti. L’occasion d’annoncer le nom de quelques-uns des titulaires pressentis pour la liste du parti vert et blanc pour les élections territoriales d’avril prochain. Un congrès est organisé samedi à Pirae pour entériner ces candidatures. C’est ainsi que Teave Chaumette devrait mener la liste sur la section 1 (Arue, Pirae, Papeete, Moorea-Maiao). Le maire délégué de Vairao et candidat aux législatives sous la bannière du Amuitahiraa, Jonathan Tarihaa, est quant à lui pressenti pour prendre la seconde place, derrière la tête de liste Nicole Sanquer, sur la deuxième section des îles du Vent (de Mahina jusqu’à Paea en incluant la Presqu’île). L’ancienne tāvana de Uturoa, et candidate malheureuse lors des dernières élections législatives, Sylviane Terooatea, devrait quant à elle prendre la tête de la liste des Raromatai, avec le tāvana de Maupiti, Woullingson Raufauore, en second de liste, Teha Temarii en troisième position suivie de Joël Hahe, ancien tāvana de Moorea et actuel tāvana délégué de Poutoru à Taha'a.

​“Une majorité” en faveur de Sylvianne Terooatea

De son côté, Nicole Sanquer qui, de son côté reconnaît que le problème principal qu’a rencontré le parti ces dernières semaines, a été de compléter la liste aux Raromatai. “Nous avions eu du mal à avoir le nombre de candidats, c'est-à-dire dix. Cela fait plusieurs mois que nous essayons de compléter cette liste”.



Considérant d'autre part que la section des îles Sous-le-vent est “une section très compliquée”. La cheffe du parti vert et blanc affirme que les personnes choisies “ne sont pas inconnues” et qu'elles “ont l’habitude de travailler ensemble et connaissent la politique”. Et selon elle, c’est “une section toute rouge”, c’est-à-dire avec une forte représentation d’élus Tapura Huiraatira. Aussi considère-t-elle la nécessité d’avoir une base électorale pour affronter le parti de la majorité et le Tavini.



Nicole Sanquer explique aussi que ce casting est dicté par une forme de réalisme. Selon elle, “la situation économique et financière alarmante, inquiétante [du pays]” impose d’avoir “des personnes expérimentées pour pouvoir accompagner ces nouveaux élus”.



La présidente de A Here ia Porinetia assure au demeurant qu’une consultation a été faite auprès des équipes des îles Sous-le-vent : “une majorité” a opté en faveur de Sylviane Terooatea. Elle précise d’ailleurs que sur les 57 titulaires de la liste, ils ne sont que huit à exercer un mandat d’élu, actuellement. “C’est pour cela que l’on parle de renouvellement de la classe politique.”

“On sait que certains seront déçus” mais l’affirme : les candidats qui rejoignent AHIP viennent pour “le changement”. À la sortie du conseil politique de mercredi, l’ancienne élue Amuitahiraa à l’assemblée de la Polynésie, Sylviane Terooatea, a esquivé, sourire aux lèvres, nos questions en nous dirigeant vers la présidente du parti, Nicole Sanquer : “Sinon cela s’est très très bien passé”, a-t-elle simplement lâché. “C’est quand-même elle qui a pris le soin de faire le choix de toutes les listes.”De son côté, Nicole Sanquer qui, de son côté reconnaît que le problème principal qu’a rencontré le parti ces dernières semaines, a été de compléter la liste aux Raromatai. “Nous avions eu du mal à avoir le nombre de candidats, c'est-à-dire dix. Cela fait plusieurs mois que nous essayons de compléter cette liste”.Considérant d'autre part que la section des îles Sous-le-vent est “une section très compliquée”. La cheffe du parti vert et blanc affirme que les personnes choisies “ne sont pas inconnues” et qu'elles “ont l’habitude de travailler ensemble et connaissent la politique”. Et selon elle, c’est “une section toute rouge”, c’est-à-dire avec une forte représentation d’élus Tapura Huiraatira. Aussi considère-t-elle la nécessité d’avoir une base électorale pour affronter le parti de la majorité et le Tavini.Nicole Sanquer explique aussi que ce casting est dicté par une forme de réalisme. Selon elle, “la situation économique et financière alarmante, inquiétante [du pays]” impose d’avoir “des personnes expérimentées pour pouvoir accompagner ces nouveaux élus”.La présidente de A Here ia Porinetia assure au demeurant qu’une consultation a été faite auprès des équipes des îles Sous-le-vent : “une majorité” a opté en faveur de Sylviane Terooatea. Elle précise d’ailleurs que sur les 57 titulaires de la liste, ils ne sont que huit à exercer un mandat d’élu, actuellement. “C’est pour cela que l’on parle de renouvellement de la classe politique.”“On sait que certains seront déçus” mais l’affirme : les candidats qui rejoignent AHIP viennent pour “le changement”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 23 Février 2023 à 19:43 | Lu 607 fois