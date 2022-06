Le groupe A Here ia Porinetia recréé à l'assemblée

Tahiti, le 27 juin 2022 – Dans la continuité des tractations politiques entre les anciens élus du Tahoera'a et du Amuitahira'a et les élus A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer a annoncé lundi matin que son groupe politique était "recréé" autour de sept élus à l'assemblée.



"Le groupe A Here ia Porinetia a été recréé ce lundi 27 juin 2022 à l'assemblée de la Polynésie française", a annoncé lundi la présidente du désormais troisième groupe politique à Tarahoi, Nicole Sanquer. Dans la continuité des tractations politiques, évoquées dans nos colonnes ces derniers jours, avec les anciens élus démissionnaires du Amuitahira'a o te nuna'a maohi -Sylviane Terooatea et Vaitea Le Gayic- ainsi que les ex-Tahoera'a à l'assemblée -Etienne Tehaamoana et Geffry Salmon- et les élus A Here ia Porinetia de l'assemblée -Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi-, les sept représentants non-inscrits ont acté lundi leur rassemblement en un groupe politique.



Dans le groupe, pas dans le parti



"Cette démarche résulte d'une volonté partagée des élus anciennement non-inscrits de l'assemblée de renforcer le travail législatif en bénéficiant des moyens prévus pour les groupes, dont un temps de parole plus important lors des séances ainsi qu'une participation accrue à l'organisation des sessions législatives", explique la présidente du groupe dans son communiqué. "Le sujet des prochaines échéances territoriales n'a pas été évoqué lors des discussions de création du groupe, l'ambition de A Here ia Porinetia étant de vouloir changer la politique et de construire un projet commun pour la Polynésie française." Contactée, la présidente du groupe et du parti A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, confirme que les quatre élus accueillis au sein du groupe n'ont pas adhéré "pour le moment" à son parti politique. "Pour ce groupe, il était hors de question d'en conditionner l'entrée par une place sur la liste aux territoriales. Ça n'a pas été évoqué dans nos discussions", assure Nicole Sanquer.



Le communiqué précise également qu'à l'approche de la prochaine et dernière session budgétaire, le groupe A Here ia Porinetia souhaite "intervenir efficacement sur l'élaboration du prochain budget et des lois fiscales rattachées, cela dans un contexte de crise économique et sociale dont le gouvernement ne semble toujours pas prendre la véritable mesure". Comme nous l'indiquions vendredi, la création de ce groupe emporte des avantages institutionnels pour les non-inscrits : temps de parole cumulé, participation à la conférence des présidents, salle de réunion… Mais les avantages financiers, représentants une dotation mensuelle correspondant au 1/10 des indemnités versées aux représentants du groupe, ne pourront être quant à eux versés qu'au bout de six mois d'existence du groupe politique.



Le nouveau visage de l'assemblée



Le visage de l'assemblée va donc évoluer dès la séance de la session administrative programmée ce mardi. Le Tapura occupe toujours 40 sièges dans l'hémicycle. Le Tavini passe à 9 sièges avec l'arrivée de l'ex-Tahoera'a James Heaux. Le A Here ia Porinetia occupe donc 7 sièges. Et seule l'élue fidèle au Amuitahira'a, Teura Tarahu, siégera désormais non-inscrite à l'assemblée.



Antoine Samoyeau



