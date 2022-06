​Le Gayic, Terooatea et Raufauore démissionnent du Amuitahira'a

Tahiti, le 24 juin 2022 – Trois des cadres du Amuitahira'a o te nuna'a maohi ont officiellement démissionné du parti de Gaston Flosse cette semaine : les représentantes Sylviane Terooatea et Vaitea Le Gayic, ainsi que le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore. Les deux premières sont en discussions avancées pour constituer un groupe politique à l'assemblée avec les trois élus A Here ia Porinetia, ainsi que les ex-Tahoera'a Etienne Tehaamoana et Geffry Salmon.



Comme annoncé il y a deux semaines par Tahiti Infos, le Amuitahira'a o te nuna'a maohi de Gaston Flosse fait face à de nombreuses velléités de départ de ses cadres et derniers élus, depuis sa déconvenue aux élections législatives. Mercredi soir, un conseil politique du parti s'est réuni à Papeete. L'occasion pour les responsables du parti orange d'apprendre officiellement les démissions d'au moins deux de leurs vice-présidentes. Cinq mois à peine après le congrès fondateur du parti, les représentantes à l'assemblée Vaitea Le Gayic et Sylviane Terooatea ont en effet remis leur démission du parti souverainiste à leur président. Autre défection, le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore, a également annoncé en début de semaine à Gaston Flosse son départ du parti orange.



Vers un troisième groupe à Tarahoi



Trois élus qui ne sont pas partis sans raison. Vaitea Le Gayic et Sylviane Terooatea discutent actuellement avec les élus non-inscrits du A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi, à tout le moins dans la perspective de recréer un groupe -d'un minimum de sept élus- à l'assemblée de la Polynésie française. En effet, Etienne Tehaamoana et Geffry Salmon sont également dans la boucle pour recréer ce troisième groupe politique à l'assemblée. Restait encore vendredi à s'entendre sur les conditions de cette alliance de raison, principalement destinée pour l'heure à bénéficier des moyens et avantages liés aux groupes politiques à l'assemblée. Contactée vendredi matin, Vaitea Le Gayic confirmait ce choix "plus en phase" avec sa "ligne politique", sans souhaiter s'exprimer pour ses autres collègues non-inscrits.



Du côté du A Here ia Porinetia, qui doit se réunir lundi en conseil politique, on confirmait vendredi "la volonté des non-inscrits de se réunir". Sans plus de précisions. "On verra lundi", repoussait-on au parti vert et blanc en cette fin de semaine, alors qu'une séance est prévue mardi à Tarahoi. Une chose est sûre, ces élus gagneraient en temps de parole, en locaux dédiés et en participation aux conférences des présidents… Pour les avantages financiers liés à la constitution d'un groupe politique, la chose est plus compliquée. Une récente modification du règlement intérieur de l'assemblée prévoit une durée minimum d'existence de six mois pour bénéficier des dotations financières aux groupes politiques.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Vendredi 24 Juin 2022 à 17:57 | Lu 946 fois