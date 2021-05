​Le projet de centrale hybride débloqué à Uturoa

L'ancienne tāvana Sylvianne Terooatea et son successeur Matahi Brotherson, sont ouvertement candidats pour les municipales du 7 juin à Uturoa. Ces derniers jours, tous deux ont instrumentalisé cette procédure en référé en se renvoyant publiquement la responsabilité des retards qu'elle provoque. L'argumentation électorale devra s'adapter : les travaux d’aménagement de la nouvelle centrale électrique hybride municipale de Uturoa peuvent démarrer. Et la maîtrise d’œuvre sera assurée par la société Speed.Le tribunal administratif a rejeté mercredi la requête en référé engagée par l’entreprise Ecowatt pour empêcher l’attribution de ce marché à sa concurrente. Dans le cadre de cette procédure, un sursis à statuer avait été prononcé le 26 avril dernier, donnant huit jours à Uturoa pour transmettre à Ecowatt le détail de la notation sur le critère de la valeur technique attribuée à l’issue de l’appel d’offres à la société Speed. Ces documents ont été transmis le 27 avril. La commune satisfaisant ainsi à ses obligations de publicité. Les nouveaux arguments présentés par l’entreprise Ecowatt ont été rejetés. La procédure est close.A l’horizon 2023, Uturoa prévoit de mettre en service sa nouvelle centrale électrique hybride. Un projet que la commune a dans ses cartons depuis près de 10 ans. Le chef-lieu des raromatai gère en régie interne la production d’électricité pour ses 1 350 abonnés. La fourniture de 12 gigawattheures (GWh) par an est actuellement assurée par une centrale thermique vieillissante implantée en centre-ville. Ce site de production prévoit d'être déplacé sur un terrain de 14 hectares acquis en zone périurbaine où la commune veut développer une activité photovoltaïque, en complément de la production thermique. Seules deux entreprises avaient répondu en décembre dernier à l’appel à concurrence en quête du maître d’œuvre chargé de superviser ces travaux : la société Speed et l’entreprise Ecowatt.