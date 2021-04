Bisbille autour du projet de centrale hybride d'Uturoa

Tahiti, le 23 avril 2021 - La justice est saisie en référé pour favoritisme dans le choix par la commune d’Uturoa du maître d’œuvre qui doit superviser les travaux de sa future centrale électrique hybride. Le bureau d’étude Ecowatt demande à différer la signature de ce marché avec sa concurrente, la société Speed.



A l’horizon 2023, Uturoa prévoit de mettre en service sa nouvelle centrale électrique hybride. Un projet que la commune a dans ses cartons depuis près de 10 ans. Le chef-lieu des raromatai gère en régie interne la production d’électricité pour ses 1 350 abonnés. La fourniture de 12 gigawattheures (GWh) par an est actuellement assurée par une centrale thermique vieillissante implantée en centre-ville. Ce site de production prévoit d'être déplacé sur un terrain de 14 hectares acquis en zone périurbaine où la commune veut développer une activité photovoltaïque, en complément de la production thermique. Uturoa a donc fait un appel à concurrence en quête du maître d’œuvre pour superviser ces travaux.

Seules deux entreprises ont répondu en décembre dernier : la société Speed et l’entreprise Ecowatt. La première a largement remporté le marché avec une note technique de 60/60 pour un prix 77,4 millions de Fcfp HT, noté 30/30. Une offre jugée parfaite en somme, impossible à battre par Ecowatt.

Le bureau d’étude a cependant saisi la justice d'une action en référé pour demander l'annulation de la procédure de passation de ce marché. Ecowatt dénonce une situation de rupture d'égalité.



Ce bureau d'étude s'est en effet déjà occupé de la maîtrise d’œuvre de la centrale hybride de l’hôtel The Brando à Tetiaroa. Il estimait à ce titre pouvoir tirer son épingle du jeu dans cet appel d’offre pour Uturoa. Mais Ecowatt obtient une note technique de 55/60. Quant au prix de sa prestation, 94 millions de Fcfp HT, de 27% supérieur à celui de sa concurrente, il finit de la disqualifier avec une note de 21/30. Après une première surprise suite à l’écart défavorable sur la note technique, face à un concurrent sans réelle référence, c’est surtout l’écart de prix qui a étonné ce bureau d'étude : les deux entreprises interviennent dans le même secteur, sur les mêmes travaux avec une complexité identique : "Normalement, on ne pouvait avoir des écarts pareils" relève l’avocat d’Ecowatt, Me Thierry Jacquet.



Mais Speed aurait selon lui tiré profit de l’avantage que lui donnait d’être déjà l’auteure pour le compte d’Uturoa de l’étude de faisabilité liée à la construction d'une centrale solaire raccordée à la centrale thermique déjà existante. Un chantier estimé à 1,2 milliard de Fcfp. "Elle avait les chiffres réels. A partir de là, elle était capable de calculer la maîtrise d’œuvre sur le coût exact du chantier." Un avantage certain selon lui, alors que le programme technique de l’appel d’offre évoque un chantier d’un coût estimatif de 1,3 milliard de Fcfp. "Cette différence, on la retrouve in fine dans le chiffrage du coût d’intervention de la maîtrise d’œuvre. Les dés étaient pipés", conclut Me Jacquet. Et pour l’avocat, ce manque de transparence dans l’information constitue une rupture d’égalité.



"Si elle avait des précisions à demander ou des informations à solliciter, la société Ecowatt avait tout à fait la possibilité de le faire pendant la procédure de passation. Elle n’a pas fait", observe cependant Jérémy Allegret, avocat de la commune d’Utroa. "Les obligations de publicité et de mise en concurrence pour ce marché ont parfaitement été respectées. Le tribunal appréciera." La décision est attendue au plus tard lundi.