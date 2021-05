Campagne électrique à Uturoa

La campagne électorale pour le premier tour des élections municipales à Uturoa démarre officiellement le 7 juin prochain, mais elle occupe déjà beaucoup les deux principaux candidats déclarés, l'ancienne tavana Sylviane Terooatea et l'actuel maire Matahi Brotherson.En effet, après la décision du tribunal administratif, du 26 avril dernier, de suspendre la signature du marché de la maîtrise d'œuvre du projet communal de la centrale électrique hybride, Sylviane Terooatea accuse le maire de lui faire porter la responsabilité de cette déconvenue.L'ancienne tavana affirme que le maire n'hésite pas à la tacler auprès de la population. “Je suis désolée de ce qu'il est en train de faire, on est en campagne mais il faut dire la vérité”, tonne la représentante Tahoera'a, qui refuse de porter la responsabilité de cette décision de justice. “Ce n'est pas mon conseil qui a pris la décision, c'est celui de Matahi puisque c'était le 23 mars 2021. C'est une décision qui émane de sa mandature et pas de la mienne. Alors je suis désolée c'est facile de dire que c'est tavana Sylviane, alors que c'est tout autre”.Sylviane Terooatea affirme également que ce n'est pas son équipe qui a monté ce dossier. Elle reconnait que la décision de mettre en place cette centrale hybride date bien de sa mandature. Mais elle affirme que, pendant son mandat, tous les appels d'offres étaient “analysés scrupuleusement” par le juriste pour éviter que les décisions soient retoquées, entre autre, par le tribunal. “J’ai géré cette commune pendant 12 ans. Mes décisions n'ont jamais été attaquées”, lâche Sylviane Terooatea. “C’est la première fois que cela arrive. Cela fait à peine un an qu'il est en place et sa décision a été attaquée”, souligne l'ancienne tavana de Uturoa.