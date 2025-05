​Le Apetahi Express en juillet à Faratea

Tahiti, le 22 mai 2025 – Au quai de Faratea, les travaux d’implantation des bornes d’amarrage ont débuté ce lundi. Il faudra donc finalement attendre le mois de juillet pour que le Apetahi Express ajoute la desserte Papeete-Taiarapu à ses rotations vers les îles Sous-le-Vent. Si les trajets quotidiens seront à sens unique – à l’exception de l’aller-retour du mardi –, une autre “vraie solution” aux routes surchargées sera proposée aux résidents de la Presqu’île dès la rentrée d’août avec un aller vers la ville le lundi matin et un retour vers Taravao le vendredi après-midi par la mer.









Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (Mapa), le ministère des Grands Travaux a missionné l’entreprise JL Polynésie pour un montant de 19 millions de francs. La phase préparatoire a débuté fin avril. Sur site, les premiers travaux ont été lancés ce lundi 19 mai pour une durée prévisionnelle de sept semaines. Ils consistent à réaliser des massifs en béton armé destinés à être enfouis pour fixer quatre bollards (ou bornes) capables de supporter une tension de 30 tonnes chacun lors de l’amarrage.

Octobre 2024 , puis juin 2025 , et désormais juillet. Comme révélé par nos confrères de Radio 1, l'inauguration de la liaison maritime entre Papeete et Taiarapu accuse un nouveau report en lien avec la nécessaire remise aux normes de sécurité du quai de Faratea, où doit accoster le Apetahi Express d'une capacité de 574 passagers.

Top départ le 2 juillet ?

Les délais sont serrés, mais le directeur général du groupe Tuatea reste optimiste. “A priori, il ne devrait pas y avoir de retard supplémentaire avec un lancement provisoire de la ligne le mercredi 2 juillet au matin”, annonce Samuel Matton. Si ce voyage inaugural est confirmé, le Apetahi Express viendra s’amarrer à Faratea la veille, mardi 1er juillet.



Placée en redressement judiciaire, l’entreprise compte sur cette nouvelle étape pour attirer 10.000 passagers supplémentaires par mois avec une double stratégie inter-îles et intra-Tahiti : “On pense qu’il y aura des personnes qui vont utiliser le bateau comme un moyen supplémentaire pour aller ou revenir de la ville, mais pas forcément tous les jours. Notre objectif principal, c’est de se rapprocher de la population de Taiarapu de façon à pouvoir l’emmener dans les îles Sous-le-Vent sans avoir à se rendre à la gare maritime de Papeete ou à l’aéroport de Faa’a. C’est le premier bénéfice de cette extension de ligne. Le bénéfice secondaire, c’est l’arrêt à Papeete”, souligne le responsable.



En lien avec la politique du Pays, la gestion des flux et le désengorgement des routes font aussi partie des enjeux de ce projet. Pour répondre aux besoins des résidents de la Presqu’île, une nouvelle organisation sera mise en œuvre à la rentrée scolaire, à partir du 12 août. “On a revu notre planning pour qu’il colle mieux à la desserte de Taiarapu. Actuellement, le lundi, on arrive à Papeete à 14h30 pour un départ vers Taiarapu à 16h30. C’est dommage, parce qu’il y a un gros flux de personnes qui descendent de Taiarapu vers Papeete le lundi matin, et qui rentrent de Papeete vers Taiarapu pour le week-end. On va changer notre organisation de façon à partir de Taravao pour arriver à Papeete à 6 heures le lundi matin. Le vendredi, on pourra embarquer à 16h30 vers Taiarapu. Ça va être une vraie solution pour les personnes qui restent en ville et qui veulent éviter les bouchons monstres du début et de la fin de semaine, comme la journée du mardi pour laquelle on s’attend à avoir beaucoup de monde”, indique Samuel Matton.





Un guichet, et bientôt des tickets

En attendant, la société a pris les devants. Depuis le 8 avril, un guichet installé sur le parking de Ace Taravao commercialise les tickets pour le Apetahi Express vers les îles et pour le Tauati Ferry vers Moorea. La rotation Papeete-Taravao n’est pas encore affichée, mais elle suscite déjà la curiosité des usagers. “Beaucoup de personnes viennent se renseigner au sujet de cette nouvelle ligne. Certaines sont mitigées par rapport au fait de devoir faire l’aller en bateau et le retour en bus, par exemple, mais pour d’autres, ce n’est pas du tout un problème. Ça concerne surtout des personnes qui doivent se lever tôt pour aller travailler à Papeete et qui veulent éviter la circulation”, explique Hereiti, présente sur place du mardi au samedi, de 8 heures à midi.



La commercialisation des voyages au départ et à destination de Taravao sera lancée dès que le groupe Tuatea aura le feu vert du Pays quant à l’utilisation du quai. Une annonce qui ne manquera pas d’être faite sur les réseaux sociaux. Bien que le trajet soit trois fois plus long que celui de Moorea, l’aller simple Papeete-Taravao est toujours annoncé au tarif de 1.000 francs.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 22 Mai 2025 à 15:22 | Lu 386 fois