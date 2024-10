Les navettes maritimes Papeete-Taiarapu débutent le 29 octobre

Tahiti, le 21 octobre 2024 – Le groupe Tuatea (ex-groupe Degage, rebaptisé après la scission de la SNC Aremiti), vient d'annoncer le lancement des rotations entre Papeete et Taiarapu-Est pour le 29 octobre.



Après le voyage test de l'Apetahi Express le 10 septembre dernier, le groupe Tuatea (ex-groupe Degage, rebaptisé après la scission de la SNC Aremiti) vient d'annoncer le début des rotations entre Papeete et Taiarapu-est (quai de Faratea) pour le 29 octobre prochain. Comme prévu, ce sera l'Apetahi Express qui assura la desserte maritime, dans le cadre de son voyage vers les îles Sous-le-Vent. Une navette vers les Raromatai qui débutera donc désormais depuis le quai de Faratea. À noter que la compagnie maritime a annoncé que pour l'ouverture de la ligne, le premier voyage sera gratuit. Le prix du billet avait, lui, été annoncé à 1.000 francs l'aller, par Samuel Matton, directeur général du groupe Tuatea, lors du voyage test.



Initialement pensé comme une navette quotidienne, à l'image des traversées entre Papeete et Moorea, ce trajet sera finalement intégré aux rotations vers les îles Sous-le-Vent, pour des raisons économiques. “L'idée d'une navette dédiée à Taiarapu est toujours à l'étude, mais c'est très difficile de trouver un équilibre financier. Il nous faudrait un soutien financier de plusieurs centaines de millions de francs pour couvrir nos frais. Ce n'est pas viable dans l'immédiat. La solution que nous avons trouvée est de faire cette desserte en complément de la ligne vers les îles Sous-le-Vent. Seul le mardi, le Apetahi Express fera l’aller-retour complet, car ce jour-là, il ne monte pas vers les ISLV”, avait détaille Samuel Matton, en septembre dernier.