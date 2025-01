​Apetahi Express : la liaison Taiarapu-Papeete confirmée malgré le redressement judiciaire

Tahiti, le 23 janvier 2025 - Malgré une situation économique "fragile", le groupe Tuatea confirme le lancement de travaux d'aménagement au quai de Faratea par le Pays, en vue d'une inauguration de la desserte-test entre Taravao et Papeete à partir du 4 juin.



Dans un communiqué transmis ce jeudi après-midi aux médias, le groupe Tuatea annonce l'arrivée du Apetahi Express à la Presqu'île à partir du 4 juin 2025. Initialement



Une situation qui ne semble pas remettre en question les investissements autour de ce projet "retardé, mais solidement préparé". Concernant les travaux à quai, "le Ministère des Grands Travaux et de l'Equipement a confirmé ce jeudi 23 janvier 2025 que les aménagements nécessaires seront achevés d'ici la fin du premier semestre 2025", peut-on lire.



Pour rappel, ces rotations maritimes visent à faciliter les trajets de et vers les Raromata'i, mais aussi à tenter de fluidifier le trafic entre Taravao et Papeete avec un temps de trajet de 1h10.



"La situation économique de la compagnie reste fragile. Le lancement de la desserte de Taiarapu jouera un rôle déterminant pour atteindre le point d'équilibre financier", estime la direction du groupe. La fréquentation des rotations quotidiennes, dont une seulement permettra de faire l'aller-retour à Faratea dans la journée (le mardi), sera effectivement déterminante.



Le tarif annoncé reste fixé à 1.000 francs l'aller simple pour Taravao-Papeete, contre 18.000 francs l'aller-retour vers les îles Sous-le-Vent. Les premiers billets devraient être commercialisés fin mars.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 23 Janvier 2025 à 17:24 | Lu 507 fois