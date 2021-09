​Collectif XXL pour crise hors normes

Lire aussi : Ministères et services se serrent la ceinture

Le grand argentier du Pays, Yvonnick Raffin, a transmis cette semaine à l'assemblée son projet de “quatrième collectif budgétaire” qui dévoile notamment les détails de l'utilisation du second prêt garanti par l'Etat de 35,8 milliards de Fcfp, confirmé en juillet dernier par le Président de la République lors de sa visite officielle en Polynésie française. Un collectif qui permet également de mesurer le coût financier de la crise sanitaire sans précédent qui touche le fenua depuis août : 2,15 milliards de Fcfp.Le rapport transmis aux élus de Tarahoi, et qui doit être examiné vendredi en commission, rappelle qu'au moment du vote du précédent collectif, en juin dernier, la situation sanitaire “semblait s'être améliorée”. Mais c'était avant une crise qui a “plongé la collectivité dans une situation critique jamais connue”. Une épidémie qui nécessite de consacrer de nouveaux moyens au secteur de la santé, avec notamment une subvention de 1,3 milliard au centre hospitalier. Le collectif révèle également les économies réalisées par près d'une trentaine de services du Pays, d'établissements publics et mêmes des cabinets ministériels du gouvernement pour plus d'un milliard de fonds de tiroirs et serrages de ceinture sur la masse salariale.Autre sujet d'importance, le soutien apporté à la trésorerie des comptes sociaux, avant une réforme de la protection sociale généralisée annoncée pour 2022. Pas moins de 7,4 milliards de Fcfp de second prêt garanti par l'Etat iront directement dans les caisses de la CPS. La compagnie Air Tahiti Nui, comme attendu, récupère 6 milliards de Fcfp de “subventions” grâce au second prêt de l'Etat, auxquels s'ajoutent 2,1 milliards de remboursement de l'avance en compte courant d'associé accordé par la Polynésie à la compagnie aérienne l'an dernier. En tout, ces 8,1 milliards seront formalisés par une “subvention d'équilibre” visant à éponger les 8,176 milliards de déficit d'Air Tahiti Nui en 2020.Enfin, le reste du prêt garanti par l'Etat sera reversé “de manière exceptionnelle” au budget de fonctionnement du Pays. Paris ayant accepté de déroger à la “règle d'or” qui impose habituellement aux fonds issus de prêts d'aller au budget d'investissement. Le reste des 22,4 milliards de Fcfp seront réservés au financement des actions du “plan de relance” pour 2021 à 2023.