​8,1 milliards pour Air Tahiti Nui

Tahiti, le 28 septembre 2021 - Aux 6 milliards promis à Air Tahiti Nui dans le second prêt garanti par l'Etat s'ajoute l'abandon par le Pays de son avance en compte courant d'associé de 2,1 milliards en 2020. Le tout étant reversé en "subvention d'équilibre" pour combler le déficit de la compagnie l'an dernier.



Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, l'effort du Pays pour venir soutenir la compagnie locale Air Tahiti Nui est détaillé dans le rapport sur le nouveau collectif du Pays. On savait que 6 milliards de Fcfp du second prêt garanti par l'Etat seraient consacrés à la compagnie au tiare, mais on apprend également que le Pays y ajoute le remboursement de l'avance en compte courant accordé en 2020 pour 2,1 milliards de Fcfp. Résultat, c'est une subvention d'équilibre de 8,1 milliards qui va venir redonner de l'air à une compagnie qui a subi 60% de perte de son chiffre d'affaires en 2020 pour 8,176 milliards de déficit... On notera également que l'avance en compte courant de 200 millions de Fcfp accordée à la filiale d'Air Tahiti Nui, Tahiti Nui Helicopters, sera de son côté transformée en “participation en capital” pour le Pays.