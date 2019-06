Plusieurs sites privés d'eau à Faa'a ce mercredi

FAA'A, le 4 juin 2019 - Les agents du Spic Eau de la commune de Faa'a procèderont au nettoyage des réservoirs de Vaitea et Tavararo, ce mercredi matin.



Cette intervention entrainera une interruption de la distribution en eau pour les foyers situés :



- Quartiers: Tauraa, Holozet, Amaro, Teuru, Mai (Batipol), Lilianne Bordes, Laughlin, Cadousteau, Tereva, Marae Tefana I Ahurai, Teriitehau ;

- Lotissements: Ata, Vairimu, Rosemoana, Tehaapatoa, Teapiri, Vaiteatou ;

- Etablissements: Ecole Saint-Hilaire, Résidence Tokerau, Tahiti Tunning et les services techniques communaux.



Plus de renseignements auprès du Spic Eau au 40 83 35 33.