Le tunnel Bounty fermé ce mercredi à partir de 20 heures

Le ministre de l’Equipement et des transports terrestres, René Temeharo, informe les usagers de la route que des travaux de remise en place de la potence et des barres de limitation de hauteur sont prévus du mercredi 6 février à 20 h au jeudi 7 février à 4 h du matin à Papeete, sur la route du front de mer, aux deux entrées du tunnel Bounty.



Les deux voies seront fermées à la circulation avec une déviation vers les giratoires situés sur ces deux tunnels.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire aux abords de ces chantiers.