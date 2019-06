Volley-ball : Les Tahitiens dominants face à la Nouvelle-Zélande

Une victoire assez facile et logique des locaux qui ont profité des nombreuses fautes de leur adversaire au service et de leur faiblesse à la réception. Des aspects de jeu sur lesquels Mark Doyle, entraineur de la Nouvelle-Zélande, compte bien rectifier pour les prochaines oppositions. "On a eu beaucoup de mal au service. Et les Tahitiens de leurs côtés ont très bien servi, même si on aurait pu mieux assurer les réceptions sur certains services. Ça nous a mis en difficulté sur nos phases offensives, mais lorsqu'on arrivait à mettre le ballon près du filet on marquait à chaque fois", explique le coach Néo-zélandais. "Les Tahitiens ont également frappé la balle très haut et très fort. Le libéro tahitien a été très bon. A chaque fois que l'on servait sur lui il arrivait à faire une bonne réception et par conséquent ça mettait leurs attaquants dans de bonnes dispositions."



Abel Temarii semblait lui aussi ravi de le performance de ses joueurs à l'issue de cette première confrontation. "Les Néo-Zélandais pour ce match était peut-être en repérage pour mieux nous surprendre pour les prochaines confrontations. Mais je trouve que physiquement on est prêt grâce aux trois semaines de préparation que nous avons eu. Maintenant il va falloir mieux se coordonner sur le terrain pour progresser collectivement."



Car si les Tahitiens ont en effet largement dominé leur sujet samedi, ils ont manqué de régularité parfois au cours du match. Notamment lors du deuxième set où les Néo-Zélandais ont marqué cinq points de suite. Dans ces moments de doute le groupe a pu compter sur ses cadres tels que Nohoarii Paofai et Vaianuu Mare pour les remettre dans le sens de la marche.



Les Tahitiens retrouveront les Kiwis ce soir pour un entrainement commun. Le prochain match est prévu lui mercredi de nouveau à Mahina. A noter que la sélection féminine de Tahiti est également en pleine préparation pour les Jeux de Samoa. "On a invité la sélection féminine de Nouvelle-Zélande mais elle est actuellement en Asie", rapporte Abel Temarii. "Nos filles joueront donc entre elles. Mais ce n'est pas plus mal parce que nos féminines ont le niveau des meilleures équipes du Pacifique."