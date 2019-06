Volley-ball : Quatre matchs contre la Nouvelle-Zélande pour se tester avant les Jeux de Samoa

"On a invité les Néo-Zélandais parce qu'ils ne seront pas aux Jeux du Pacifique. Mais ça va être des confrontations de très haut niveau", indique Abel Temarii, entraineur de la sélection tahitienne de volley-ball. Des volleyeurs tahitiens qui affronteront donc à quatre reprises une sélection néo-zélandaise composé de 11 joueurs.Une excellente préparation en vue des prochains Jeux du Pacifique qui se tiendront en juillet prochain aux Samoa. "On se prépare discrètement mais sérieusement. Et l'objectif est évidemment d'aller chercher la médaille d'or chez les femmes et les hommes", explique le sélectionneur tahitien. Ce dernier pourra notamment compter sur des joueurs évoluant en métropole, dont fait partie Nohoarii Paofai qui évoluera la saison prochaine au RC Cannes."Les joueurs tahitiens sont très explosifs et ont des qualités athlétiques très impressionnantes", souligne Mark Doyle, entraineur néo-zélandais. "On a eu un aperçu de leurs jeux l'année dernière en Nouvelle-Calédonie lors des Oceania."Le premier match opposant la sélection tahitienne à la Nouvelle-Zélande se tiendra ce samedi à Mahina. En marge de ces rencontres, la sélection féminine sera également sur le pont. "Nous avons invités l'équipe féminine de Nouvelle-Zélande, mais elle est en ce moment en Asie", complète Abel Temarii. "Nos filles joueront donc entre elles. Mais ce n'est pas plus mal parce que nos féminines ont le niveau des meilleures équipes du Pacifique."​Notons qu'en 2015 en Papouasie Nouvelle-Guinée la délégation tahitienne de volley-ball avait ramené une médaille de bronze pour les hommes et une médaille d'argent pour les femmes.