Voir le cancer autrement

PAPEETE, le 5 octobre 2019 -Ce sont 14 photos d’art en 60x90, reproduites sur de l’aluminium brossé, qui sont présentées salle Muriāvai cette semaine.Elles ont été prises par des photographes du territoire : Micka M, Danee Hazema, Manua Viker Sue… "", indique Anne Haiti Perrault, présidente de l’association Amazones Pacific.Ces photos montrent des Amazones, c’est-à-dire des femmes qui ont été touchées par un cancer. "", précise la présidente. L’objectif de cet événement qui s’inscrit dans la campagne de sensibilisation Octobre rose est d’amener le public à porter un autre regard sur la maladie.", insiste Anne Haiti Perrault.En plus des photos, des œuvres d’art sont présentées. "En tant que commissaire d’exposition j’ai voulu associer des artistes au projet." Philippe Dubois, Grégoire de Bacon, Teva Victor, Stéphane Motard, Kahia… se sont engagés. "L’exposition vise plusieurs objectifs, au-delà de la sensibilisation du public : offrir une visibilité aux Amazones et à leur association et chercher des bénévoles pour concrétiser les projets.Anne Haiti Perrault a été touchée par la maladie en 2014. Elle est en rémission. "."Beaucoup de femmes s’isolent psychologiquement, professionnellement. Elles perdent confiance en elle, ne se sentent plus féminine. L’association Amazones Pacific est là pour les aider avant, pendant et après le traitement.", constate la présidente.Elle liste les actions en cours et à venir de son association. Tous les 1er vendredis du mois, de 13h30 à 17 heures, des Amazones se retrouvent sous le fare pote de la Direction de la santé.En novembre des ateliers vont être mis en place : beauté, relaxation, sophrologie, yoga, théâtre, peinture… ainsi que des groupes de paroles. "."Du 15 janvier au 15 décembre, une opération "coussin du cœur" est prévue. "L’opération consistera en une distribution gratuite de chapeau chimio et coussins cœur. Ces derniers, placés sous le bras, permettant de soulager les patientes. Pas moins de 250 donc sont annoncés. En 2020, l’association prévoit par ailleurs la création d’un fonds accessoires. L’association Amazones Pacific est née en avril 2018 par Mélanie. Aujourd’hui elle compte une trentaine d’Amazones et entre 70 et 80 adhérents. Anne Haiti Perrault est devenue présidente il y a peu, insufflant une nouvelle dynamique.