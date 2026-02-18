Vaitupa aura sa propre machine à glace

Contacté, le président du syndicat des poti marara, Ralph Van Cam, se dit satisfait pour les pêcheurs de Faa’a qui n’auront plus à aller chercher de la glace ailleurs. Il ajoute que “si la DRM veut être crédible, la suite logique serait d'enlever les pontons qui sont là-bas”.



Une situation qu’il regrette : “C’est un peu dommage d'en arriver là, ça fait combien de temps que ça dure ? Et puis, je voudrais aussi m'excuser auprès des dix ou onze pêcheurs qu'on n'a pas réussi à ramener à Vaitupa.”



Il rappelle que lors d’une de leurs rencontres avec Ella Tokoragi, élue de Faa’a, mais aussi collaboratrice et chargée de mission du président du groupe Tavini à l’assemblée Oscar Temaru, et tāvana Roberto Teriitehau, on leur avait promis que les pêcheurs allaient revenir à Vaitupa. “Et deux semaines après, ça a changé, tāvana Oscar aurait changé d'avis (…). Là, on commence vraiment à se poser des questions. C'est plus que de l'amitié là, je ne sais pas ce qui les lie ces deux-là.”



Même s’il précise ne pas faire de politique, le président du syndicat des poti marara “invite les pêcheurs qui ont été mis à la porte de Vaitupa à bien réfléchir aux élections qui vont arriver et à bien réfléchir aux tickets qu'ils vont mettre dans les urnes (…). En tout cas, je suis vraiment déçu du comportement d'Oscar.”



Ralph Van Cam rappelle que ces pêcheurs “font un métier dur et qu’ils ont subi cette pression pendant des mois, qu’ils paient leurs cotisations, leurs taxes à Faa’a, et qu’ils n'ont pas le droit d'amarrer. On a quand même que ces pontons pour eux, c'est dommage.”