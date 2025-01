Du “mouvement” en vue à la marina Vaitupa

Tahiti le 23 janvier 2025 – Rien ne change à Vaitupa où le président de la coopérative des pêcheurs, Albert Tapi dit “bébé gros”, limite l’accès avec autorité à la machine à glace et au ponton flottant aménagés par le Pays pour les pêcheurs de Faa’a. Une situation qui dure depuis près de deux ans mais qui devrait prendre fin la semaine prochaine.



Les pêcheurs de Vaitupa se sont rendus ce jeudi à la Direction des ressources marines pour “manifester notre ras-le-bol”. C’est une histoire sans fin, en effet cela fait près de deux ans maintenant, que le président de la coopérative, Albert Tapi appelé plus communément “Bébé gros” refuse que certains pêcheurs de Faa’a viennent amarrer leur bateau à Vaitupa.



En mai dernier, lors de l’inauguration du ponton flottant avec ses 34 nouvelles places dédiées prioritairement aux pêcheurs professionnels de Faa’a, ce dernier leur a encore interdit l’accès, sans réaction notable des autorités, alors même que ces équipements ont été financés par le Pays à hauteur de 117 millions de francs. Les pêcheurs de Vaitupa se sont rendus ce jeudi à la Direction des ressources marines pour “manifester notre ras-le-bol”. C’est une histoire sans fin, en effet cela fait près de deux ans maintenant, que le président de la coopérative, Albert Tapi appelé plus communément “Bébé gros” refuse que certains pêcheurs de Faa’a viennent amarrer leur bateau à Vaitupa.En mai dernier, lors deavec ses 34 nouvelles places dédiées prioritairement aux pêcheurs professionnels de Faa’a, ce dernier leur a encore interdit l’accès, sans réaction notable des autorités, alors même que ces équipements ont été financés par le Pays à hauteur de 117 millions de francs.

“La semaine prochaine (…) il y aura un peu de mouvement” Le président des pêcheurs en poti marara, Ralph Van Cam, espère que comme annoncé lors de leur réunion, la Direction des ressources marines va réagir. “La semaine prochaine peut-être il y aura un peu de mouvement. On est venu manifester notre ras-le-bol et puis dire qu’on est fiu d’attendre, ça tarde et les pêcheurs sont toujours à Langlois et à Vaipoopoo à Punaauia. Et ils attendent de rentrer à Vaitupa.”



Ralph Van Cam ajoute également qu’à Punaauia le quai des pêcheurs est “saturé”. Les professionnels de Vaipoopoo ont bien voulu accueillir leurs collègues de Vaitupa “pensant que la situation allait durer entre un ou deux mois. Mais au mois de mars prochain cela va faire un an qu’ils accueillent ceux de Faa’a. Eux aussi ont besoin de places”. Le président des pêcheurs en poti marara regrette d’ailleurs que le ponton flottant installé à Vaitupa, pour les pêcheurs de Faa’a soit aujourd’hui mis à la disposition de plaisanciers “alors qu’il est censé être à la disposition des pêcheurs professionnels en priorité”.



Et ce n’est pas tout. La Direction des ressources marines a mis à disposition de la coopérative dirigée par Albert Tapi une machine à glace. Une propriété du Pays que ce dernier gère comme s’il en était le propriétaire vendant ou pas de la glace aux pêcheurs qui en ont besoin pour maintenir leur poisson au frais.



Et cette situation perdure même si le tribunal a tenté d’y mettre un terme en nommant un administrateur provisoire pour assurer “la gestion courante” de la coopérative et l’organisation d’une assemblée générale. AG qui a d’ailleurs donné lieu à la réélection d’Albert Tapi à la tête de la coopérative. Ralph Van Cam se montre dubitatif sur la légalité des votes : “Quand on a vu la liste des votants c’est un peu tout le monde qui pouvait voter. On a même vu des noms de Bora Bora. La Direction des ressources marines est au courant mais cela n’a toujours pas bougé.”

Pression sur la machine à glace Le 17 décembre dernier, les élus de la commune de Faa’a ont adopté une délibération “approuvant le règlement de gestion de la marina de Vaitupa”. La délibération rappelle qu’en 2022 une convention de mise à disposition avait été signée en faveur de la coopérative de pêche. Et que, suite à “un litige entre pêcheurs”, le 30 mai dernier 2024 la commune a résilié cette convention et a fait savoir au président de la coopérative, Albert Tapi, de son “intention de récupérer la gestion de l’ensemble du site”.



La commune a ensuite demandé à la DRM l’autorisation de “récupérer la gestion de la machine à glace et le nouveau ponton flottant” pour notamment “garantir le bon fonctionnement du site au profit de l’ensemble des pêcheurs”.

Mais du côté des pêcheurs on émet de larges doutes, avec en mémoire le jour pas si lointain l’inauguration du ponton, lorsque Oscar Temaru a préféré prendre le parti de “son ami” Albert Tapi adoubant sa gestion du site et affirmant en dépit des faits : “On n’interdit à personne de venir ici s’amarrer.”



“Heureusement qu’avec l’âge on devient patient [rires]”, ironise Ralph Van Cam. “On attend et on verra bien. En tout cas [la Direction des ressources marines] nous ont assuré qu’ils allaient intervenir la semaine prochaine. Ils ont proposé de sortir la machine à glace ou tout du moins la fermer temporairement pour peut-être avoir une réaction de la mairie.”



En attendant, Ralph Van Cam regrette que le Pays tous ces mois d’inaction : “On a l’impression que les services ne réagissent pas trop car on est dans la commune d’Oscar Temaru.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 24 Janvier 2025 à 05:00 | Lu 357 fois