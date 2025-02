La machine à glace de Vaitupa rebranchée

Tahiti le 09 février 2025 – Le président de la coopérative à Vaitupa Albert Tapi-Brotherson a remis en fonction la machine à glace du Pays à Vaitupa, malgré sa confiscation par la Direction des ressources maritime, la semaine dernière.



Surprise jeudi matin au quai des pêcheurs à Vaitupa. En effet, une semaine après que la Direction des ressources marines ait retiré des pièces de la machine à glace à Vaitupa pour que personne ne l’utilise, un frigoriste l’a remise en fonction sans que la DRM ne soit au courant s’est indigné le directeur par intérim de la DRM, Moana Maamaatuaiahutapu.



De suite il a dépêché un huissier sur place, pour constater l’infraction. Selon nos informations ce dernier n’a bien sûr pas été reçu à bras ouverts par le président de la coopérative Albert Tapi-Brotherson dit “bb gros”.



“On est dans l’attente du rapport de l’huissier mais tout semble concorder sur le fait que cette machine a été redémarrée. On a appris qu’il y a un spécialiste frigoriste de la place qui a été mandaté par Mr Tapi pour venir réinstaller une pièce sur la machine à glace. En fonction des conclusions, on pourra entamer des démarches supplémentaires.”



Le directeur compte bien se rapprocher de la commune de Faaa pour en savoir un peu plus sur ce qu’il estime être un “grave incident”. Il assure que tant qu’aucune convention n’est signée avec la commune de Faa’a, la machine à glace ne pourra être remise en fonction. “On est en plan de marche pour de nouveau arrêter la machine si ce n’est pas déjà fait par Mr Tapi. Et on ira un peu plus loin avec peut-être l’installation de scellés.”



Le directeur de la DRM, Moana Maamaatuaiahutapu, affirme cependant qu’il a “bon espoir” que les choses avançent dans le conflit qui oppose les pêcheurs et le président de la coopérative à Vaitupa. Une situation qui a conduit la DRM, la semaine dernière, à mettre hors service la machine à glace installée par l’administration et dont la gestion avait été confiée à la coopérative.



Contactée la mairie a assuré “ne pas être courant de cette affaire”. Et pourtant le maire Oscar Temaru ainsi que le premier adjoint au maire, Robert Maker, ont reçu Albert Tapi-Brotherson jeudi en fin de matinée dans le bureau du premier magistrat de Faa’a. Et selon nos informations, ces derniers ont bien été mis au courant de cette infraction.