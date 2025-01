“On ne peut pas se réjouir de cette situation”

Tahiti, le 30 janvier 2025 – La machine à glace mise à disposition de la coopérative de Vaitupa par le Pays n’est plus fonctionnelle. Les pêcheurs ne savent plus comment faire puisque sans glace, ils ne peuvent conserver leurs prises au frais. Pour le président du syndicat des pêcheurs en poti marara, “cet arrêt n’arrange personne”. Il est d’ailleurs allé voir la coopérative de Arue pour “voir s’il y a possibilité (…) que les pêcheurs de Faa’a et Punaauia puissent se fournir ici à un prix un peu plus avantageux”. Par solidarité, cette demande a été acceptée.



Comme annoncé dans notre édition du 23 janvier dernier, les agents de la Direction des ressources marines (DRM) se sont rendus ce jeudi matin à Vaitupa. Ils ont d’abord rencontré et discuté avec le président de la coopérative, Albert Tapi Brotherson dit “bébé gros”, et ont ensuite retiré une pièce de la machine à glace qui ne fonctionne désormais plus.



Cela fait près de deux ans que cette situation est problématique. En effet, le président de la coopérative a décidé non seulement de ne pas vendre de glace à certains pêcheurs de Faa’a mais aussi de leur interdire l’accès au ponton flottant de Vaitupa. Des biens qui appartiennent tous deux à la collectivité. Lasse de



Les pêcheurs sont désemparés car "c'est notre outil de travail et sans glace, on ne peut pas aller à la pêche". "C'est dommage que la DRM retire une pièce de la machine à glace (…). Apparemment, ils vont retirer la pièce pendant deux jours, c'est ce que bébé gros vient de me dire", assure un pêcheur de la place qui ne comprend pas l'utilité de cette mesure. Une information démentie par les agents de la DRM.

“Cet arrêt n’arrange personne” Pendant que la DRM était à Vaitupa, le président du syndicat des pêcheurs en poti marara, Ralph Van Cam, négociait, lui, avec la coopérative de Arue pour “voir s’il y a possibilité (…) que les pêcheurs de Faa’a et Punaauia puissent se fournir ici à un prix un peu plus avantageux”. En effet, cette dernière vend la glace aux pêcheurs de l’extérieur à 20 francs le kilo et la coopérative de Arue a accepté de leur vendre au même prix qu’à leurs adhérents, soit à 15 francs et ce pendant seulement un mois. Effectivement, l’inquiétude se fait sentir à Arue car certains craignent de se retrouver avec une note d’électricité “très élevée”, dépassant même les 600 000 francs puisqu’une deuxième machine a été mise en route ce jeudi.



Pour la machine à glace de Vaitupa, Ralph Van Cam ne sait pas encore quel sort la DRM lui réserve. “Est-ce qu’on va lui trouver un autre emplacement ? (…) Pour le moment, elle est à l’arrêt et cet arrêt n’arrange personne. On ne saute pas de joie parce qu’on l’a retiré, mais il n’y avait pas d’autres solutions, les pêcheurs de Faa’a n’avaient pas accès à la glace. On ne peut pas se réjouir de cette situation.”



Il espère que le tāvana de Faa’a Oscar Temaru prenne “une décision qui satisfasse tout le monde”.

“Le bruit court que la mairie va acheter une machine” Concernant la délibération prise en décembre concernant le souhait de la commune de Faa’a qu’on lui mette à sa disposition la machine à glace et le ponton dédié aux pêcheurs, Ralph Van Cam affirme que pour la DRM, la condition est qu’“Oscar Temaru prenne la décision de sortir Albert Tapi Brotherson de là-bas”.



Toujours selon lui, pour remplacer la machine à glace de la DRM, “le bruit court que la mairie va acheter une machine (…). Cela ne peut être que bénéfique pour une autre coopérative”.



Albert Tapi Brotherson dit Bb gros, comme à son habitude, n’a pas voulu s’exprimer auprès de Tahiti Infos.

