Vaimalama Chaves, votre personnalité préférée en 2018

PAPEETE, le 9 janvier 2018. Il y a près d'une semaine, nous avons organisé un sondage pour savoir quelle était la personnalité qui vous avait le plus marqués par son engagement, ses actions, ses réussites, ses prises de parole ou son talent en 2018. C'est Vaimalama Chaves qui est arrivée sur la première marche du podium.Vous avez été nombreux à participer au sondage que nous avons mis en place la semaine dernière pour savoir quelle était la personnalité qui vous avait le plus touchés l'année dernière. En grande majorité (40%), vous avez désigné Vaimalama Chaves, Miss France 2019, comme étant votre personnalité préférée en 2018.Le 15 décembre, Miss Tahiti 2018 a décroché la couronne de Miss France, un instant qui était attendu depuis 20 ans par les Polynésiens.Ensuite, 14 % d'entre vous ont souhaité saluer l'initiative de Noëlyn Faussane. La jeune femme a ouvert en mai dernier l'épicerie Eco Vrac. Une épicerie en vrac est une épicerie dans laquelle les produits, ou au moins la très grande majorité des produits, sont vendus sans emballage. Grâce à Noëlyn, depuis quelques mois, on produit moins de déchets !Sur la troisième marche du podium avec 12%, des voix, on retrouve Père Christophe, présent quotidiennement auprès des plus démunis.11 % des internautes ayant répondu à ce sondage ont été marqués par la décision de la Cour de révision concernant le dossier de Pouvana'a a Oopa.Déchu de son mandat de député en mai 1960, Pouvana'a a Oopa, fervent opposant aux essais nucléaires français en Polynésie, était rentré à Tahiti en novembre 1968 après avoir bénéficié d'une grâce partielle, puis avait été amnistié l'année suivante et élu sénateur en 1971.L'ancien exilé a toujours nié les faits et avait tenté en vain de faire réviser son procès.Estimant qu'il "existe des faits nouveaux et éléments inconnus de la juridiction lors du procès de nature à créer un doute sur la culpabilité de Pouvana'a a Oopa", la Cour de révision a annulé sa condamnation le 24 octobre dernier.Une décision rarissime et avant tout symbolique: Pouvana'a a Oopa étant décédé le 10 janvier 1977, la Cour de révision a "déchargé" sa mémoire.