United Airlines va connecter Tahiti à toute l'Amérique du Nord

La Polynésie et ses 118 îles paradisiaques est un incontournable de toutes les 'Bucket lists' (la liste des choses à faire au moins une fois dans sa vie, ndlr) des grands voyageurs. C'est une destination où l'on va une fois dans sa vie, pour une lune de miel par exemple. Et c'est la stratégie de United de connecter toutes ces destinations de rêve aux États-Unis. Par exemple nous allons ouvrir une ligne vers Porto, au Portugal, ou vers Reykjavik en Islande. Nous sommes en Polynésie pour rester, et nous assurerons la promotion de la destination auprès de nos millions de clients, sous l'angle 'La Polynésie, le voyage d'une vie' ! Personne ne peut promouvoir une destination comme nous le faisons

PAPEETE, le 6 juin 2018 -Ce mardi 5 juin, nous avons rencontré Marcel Fuchs, vice président commercial Atlantique et Pacifique de United Airlines. L'occasion de faire le point sur les plans en Polynésie française de l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Il a commencé par nous expliquer que l'ouverture de cette ligne vers Tahiti était dans la suite logique de l'histoire du groupe, qui dessert Hawaii depuis 70 ans, assure une connexion vers Guam en Micronésie, a 5 vols quotidiens vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande et effectue 14 vols transpacifique tous les jours.>>> Le premier vol United vers Tahiti décollera le 30 octobre. Il nous a ensuite donné les détails du plan de United pour Tahiti : trois vols par semaine vers San Francisco, les mardi, jeudi et dimanche. Cela fait plus de 1300 sièges par semaine à vendre… Pour ça, United compte avant tout sur ses passagers habituels, ses millions de voyageurs fréquents qui ont exprimé l'envie de visiter de nouvelles destinations exotiques. "."