United Airlines desservira Tahiti à partir du 30 octobre 2018

Dreamliner de 219 passagers, équipé en triclasse : Business class (baptisée Polaris) s'allongeant à plat pour former un lit de 198 cm de long. 36 sièges disposés en 2-2-2 sur 6 rangées ; Economy Plus : une classe Eco améliorée avec un plus grand espacement entre les rangées supérieur de 7,5 cm (35" ou 88 cm) et une meilleure inclinaison du dossier de 6" (15 cm). 70 sièges disposés en 3-3-3 ; Economy : classe Eco classique avec espacement entre les rangées de 32" (81 cm) et inclinaison de 5" (12,5 cm). 113 sièges disposés en 3-3-3

PAPEETE, 13 décembre 2017 - Dans un article publié sur son site internet, la compagnie aérienne United annonce mercredi qu’elle effectuera des vols réguliers entre San Francisco et Tahiti-Faa’a à partir du 30 octobre 2018.Le géant américain de l'aéronautique annonce une fréquence de trois vols hebdomadaires opérés sur des Boeing 787 Dreamliner, les mardis, jeudis et dimanches. Pour l'instant United s'engage sur la période de la saison IATA d'hiver, du 30 octobre 2018 au 28 mars 2019. Aviation geek a publié l'information tôt mercredi matin sur sa page Facebook. Selon ce site spécialisé, United proposera des vols sur des "".Toujours selon cette même source, les horaires des vols seront opérés les mardis, jeudis, dimanches au départ de San Francisco à 14 h 45 avec arrivée à Tahiti à 21 h 45 (UA 115) puis au départ de Tahiti-Faa'a à 23 h 45 pour une arrivée à San Francisco à 10 h 50 le lendemain (UA 114).