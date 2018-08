Une pétition contre le projet de lotissement Capoe

La SNC Capoe, gérée par Thierry Barbion, a pour projet de réaliser 192 lots sur un terrain de 22 hectares, mitoyen au lotissement Miri 4. L'étude d'impact sur les terrassements et la viabilisation des terres est consultable jusqu'au 27 août aux mairies de Faa'a et de Punaauia et au service de l'urbanisme de Papeete.Lire aussi 192 lots en projet sur les hauteurs de Miri

Depuis le début du mois d'août, des opposants au projet ont commencé à se manifester.Vendredi dernier, un recours a ainsi été déposé contre le tribunal administratif pour excès de pouvoir contre un arrêté du conseil des ministres qui rend exécutoire la vente d'un terrain de l'Office polynésien de habitat à la SNC Capoe de Thierry Barbion. Pour 'l'avocat du plaignant, la valeur du terrain aurait été sous-estimée.Des "défenseurs de la nature, propriétaires voisins et lésés, revendiquants fonciers, familles de Polynésie" ont décidé de se regrouper et ont lancé une pétition contre le nouveau projet de lotissement . Ils ont aussi créé une page Facebook s'intitulant " Non au projet de lotissement CAPOE Tahiti Ce mercredi après-midi, près de 210 personnes ont signé la pétition. "L’extension sans limite de ce lotissement place les propriétaires dans une incertitude perpétuelle quant à leur environnement direct : en effet, des immeubles se construisent (Immeuble Heremoana) après que tous les terrains environnants ont été vendus à prix d’or, parfois peu de temps avant le début des travaux de construction des immeubles", peut-on lire sur la pétition.Les pétitionnaires s'inquiètent aussi des nuisances qu'engendrera la construction : " le lotissement Capoe générera quatre à cinq ans de travaux supplémentaires, avec les nuisances sonores, la poussière, impactant lourdement les riverains. Combien de fois a-t-on entendu la rengaine des commerciaux du promoteur, affirmant sans vergogne que tel lot serait « le dernier du lotissement » ?"Le projet de lotissement Capoe vise à créer 192 lots viabilisés (réseaux divers, voirie) mitoyens au lotissement Miri 4. Le lotissement sera situé sur la commune de Faa'a. « Les lots auront une superficie moyenne de 1040 m2 », peut-on lire dans l'étude d'impact. La superficie totale du projet est de 22,4671 hectares, soit l'équivalent de près de 31 terrains de football.