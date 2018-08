192 lots en projet sur les hauteurs de Miri

L'accès au projet se fait aujourd'hui depuis la route de ceinture au niveau du PK 9,5 à Punaauia côté montagne, en empruntant la route d'accès aux lotissements Le Lotus et Miri après avoir monté environ quatre kilomètres. « A l'avenir le lotissement sera également désenclavé par la route de Teroma » , indique l'étude d'impact. « Une troisième voie liant le lotissement au lotissement Green Valley en contrebas est également envisagée mais non validée à ce stade. » Le site dispose d'un talweg et de trois versants.



L'étude d'impact est consultable depuis le vendredi 27 juillet et ce jusqu'au 27 août aux mairies de Faa'a et de Punaauia et au service de l'urbanisme de Papeete. Cette étude ne concerne que les travaux de terrassement et la viabilisation des terres concernées.



On y apprend que les travaux de terrassement (900 000 m3, dont 400 000m3 de déblais et 500 000m3 de remblais) consisteront principalement en la réalisation de remblais. « Les terres de déblais ne seront ainsi pas évacuées hors site mais seront réutilisées en remblais (minimisant ainsi les impacts liés au transport de terres). Cela ne suffira pas toutefois à répondre aux besoins » , indique le document. Des matériaux seront ainsi extraits de deux parcelles voisines.



Le projet prévoit également la réalisation de voies en impasses, de postes transformateurs, d'un réservoir de stockage d'eau potable, d'un bassin ecrêteur (destiné à stocker des volumes d'eau importants lors de fortes pluies) et d'une bâche de reprise. Un ouvrage de rétention est prévu en aval du site afin de minimiser les inondations lors de fortes crues.



En l'absence de réseau collectif sur la commune de Faa'a, aucun réseau d'assainissement en eaux usées n'est prévu. Celui-ci sera donc de type individuel. « Les filières de traitement pourront être définies ultérieurement après terrassement des plates formes et étude de dimensionnement sur chaque lot lors du dépôt de permis de construire des futurs acquéreurs », précise l'étude d'impact.



L'étude met en garde contre les risques d'impact des travaux de terrassement sur l'environnement lors des fortes pluies. Elle rappelle notamment que le rapport du centre d'hygiène et de salubrité publique précise que l'eau de baignade est de qualité bonne à excellente sur les deux zones de prélèvement les plus proches du projet (Vaipoopoo et l'Intercontinental). "L'enjeu de préservation de cette qualité d'eau est fort, et ce d'autant plus que la rivière Piafau est présente en limite nord et qu'un cours d'eau provisoire est localisé au sein même du projet", met en avant l'étude d'impact.