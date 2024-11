Une nouvelle liste de candidats en catégorie D dès ce vendredi

Tahiti, le 14 novembre 2024 - La ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas a rassuré, ce jeudi à l'assemblée, la représentante du Tavini, Teremuura Kohumoetini-Rurua qui l'interpellait sur les modalités de recrutement des agents de catégorie D. La ministre a affirmé que ce "souci de transparence et d'équité est pleinement partagé par l'administration" et promet une liste complémentaire "dès demain".



Dans sa question orale, Teremuura Kohumoetini-Rurua s'était en effet étonnée que seulement dix candidats aient été retenus pour dix postes d'agents de bureau , et s'inquiétait que ce faisant, il n'y ait pas de "liste de réserve en cas de désistement ou d'échec lors des épreuves finales", et que "l'équité et la transparence dans ce recrutement" puisse poser question. Vannina Crolas a d'abord tenu à rappeler que la mise en place des procédures de recrutement des catégorie D a justement été "l'une des mesures phares" de son ministère avec "comme principe directeur, la dépolitisation et l'égal accès aux emplois publics".Pour répondre ensuite plus clairement à la question, elle a précisé que cette première session de recrutement datant du 18 septembre dernier "concernait 108 postes", dont "76 aide-techniques, 22 aides médico-technique et dix agents de bureau". Sur les plus de 3200 candidatures reçues des cinq archipels, "seuls, effectivement, 123 candidats – 10 agents de bureau 84 aide-techniques et 29 aides médico-techniques - ont été retenus", a convenu la ministre.Est-ce la question de la représentante du Tavini qui a fait bouger les choses ? En tout cas, Vannina Crolas a annoncé que pour garantir une meilleure compétitivité dans la sélection et anticiper d'éventuels désistements ou échecs à la phase d'admission, "il a été décidé de présélectionner au moins deux candidats pour chaque poste proposé". Les membres du jury et les examinateurs sont donc conviés dès ce vendredi pour "compléter la liste des candidats admissibles aux entretiens" qui sera "publiée sur le site de la DGRH le même jour".

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 14 Novembre 2024 à 10:55 | Lu 771 fois