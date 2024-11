10 candidats pour ... 10 postes en catégorie D

Tahiti, le 13 novembre 2024 - La séance de questions orales sera riche ce jeudi. L'élue du Tavini, Teremuura Kohumoetini-Rurua en a deux à son actif. Elle trouve notamment "surprenant" que "seulement dix candidats aient été retenus pour dix postes" au concours de catégorie D dans la fonction publique. Elle s'en était émue auprès de la ministre, Vannina Crolas, qui lui avait assuré qu'elle "prendrait des mesures" mais cette liste n'a toujours "pas été actualisée".



Comme le souligne l'élue marquisienne du Tavini, Teremuura Kohumoetini-Rurua, dans l’une de ses questions adressées à Vannina Crolas, généralement, on retient normalement un nombre de candidats supérieur aux postes disponibles, “souvent autour du double”, pour les épreuves d'admission aux concours de la fonction publique. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. D'abord pour permettre “une sélection plus compétitive”, ensuite pour “prévoir une liste de réserve en cas de désistement ou d'échec lors des épreuves finales”, et enfin, pour “garantir l'équité et la transparence dans ce recrutement”.



Or, seulement dix candidats ont été autorisés à participer à ces épreuves pour dix postes d'agents de bureau de catégorie D. autrement dit, ils seront tous pris et c'est un concours qui n'en a que le nom. Teremuura Kohumoetini-Rurua avait aussitôt signalé cette “incohérence” à la ministre de la Fonction publique. “Vous m'aviez assuré que des mesures seraient prises pour régulariser la situation, notamment par révision de la liste des candidats retenus et une mise à jour sur le site de la DGRH, je constate cependant que cette liste n'a toujours pas été actualisée”, regrette la représentante du Tavini qui demande donc à Vannina Crolas une “clarification”.



Elle s'interroge par ailleurs sur les “moyens concrets supplémentaires” que le gouvernement prévoit de mettre en place pour les agents chargés de veiller à l'application de la règlementation concernant l'observation des mammifères marins.