Une galerie solidaire à Taravao

TAHITI, le 28 mars 2022 - Taina Calissi, artiste et fondatrice de Raw Tahiti, vient de signer un partenariat avec la société Kaiki & Co pour ouvrir une galerie solidaire à Taravao. Son objectif, faire connaître les artistes du territoire, leur donner de l’espace et animer la Presqu’île. Le premier événement aura lieu mi-avril.



"i[L’ouverture d’une galerie solidaire faisait partie des projets que je souhaitais concrétiser cette année, j’ai donc rencontré plusieurs partenaires potentiels ces derniers temps. L’avantage avec Nathalie et Jean-Marc [propriétaires de la société Kaiki & Co, ndlr] est qu’ils étaient déjà animés comme moi par une démarche solidaire et la mise à disposition gracieuse d’un local au sein de leur entrepôt qui accueillerait les artistes et artisans. Il ne restait plus qu’à nous rencontrer et à mettre nos ressources en commun. C’est chose faite.]i" Taina Calissi, artiste et fondatrice de la plateforme Raw Tahiti, vient en effet de signer un partenariat avec Nathalie et Jean-Marc Gherra qui ont ouvert le centre commercial



Raw Tahiti est né il y a deux ans. C’est une plateforme digitale qui fait la promotion des arts et des artistes polynésiens. Les internautes peuvent y trouver des présentations d’artistes, ils peuvent y acheter ou y louer des œuvres, visiter des expositions virtuelles…



L’espace d’exposition, de 50 mètres carrés et de type industriel, se trouve à l’entrée de Taravao. Pour Taina Calissi, cette initiative permet à la fois de dynamiser la Presqu’ile, une zone généralement oubliée des événements artistiques contemporains, et de rendre l’art accessible.



Pas de commission sur les ventes



Le terme solidaire signifie " qu’il n’y aura pas de commissions sur les ventes ", précise Taina Calissi. " En outre, il permettra l’accompagnement des artistes ayant peu ou pas d’opportunité de visibilité dans les galeries classiques, cela favorisera le partage auprès d’un public plus varié, éloigné de Papeete ."



Taina Calissi, qui gèrera la galerie, souhaite mettre en avant les artistes du territoire, leur donner un espace d’exposition mais aussi les accompagner dans leur démarche de communication et de mise en lumière. " Je vais mettre à leur service mon savoir-faire en matière d’organisation d’événements ."



Tous les créateurs d’arts visuels sont les bienvenus. Un premier événement collectif est annoncé et son vernissage est prévu le 14 avril.

