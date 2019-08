Une exposition exceptionnelle au Belvédère

Quand Taina est venue nous trouver, on a tout de suite été emballés

Notre établissement est un lieu de rencontres conviviales et familiales. On pensait depuis un moment à faire des expositions, ça a été l’occasion de nous lancer

voir les tableaux vivre

C’est une nouveauté à Tahiti que de créer une vidéo spécifiquement pour une exposition d’art plastique puis de la présenter comme une œuvre au même titre que des tableaux

C’est un médium d’arts visuels à part entière comme la peinture, la sculpture ou la photo.

Te Aranuanua, consistera en un ensemble de mannequins en résines colorés et tatoués au milieu desquels les visiteurs prendront la pause et pourront se prendre en photo. Une page Facebook sera ouverte spécialement pour cette installation

raconte Julien Derruder du restaurant Ô Belvédère. Formé aux beaux-arts, fils d'une femme qui a elle aussi fait les beaux-arts, il est sensible à la création de toute sorte. poursuit-il.Mais Julien et Cathy Derruder n'envisageaient pas n'importe quelle exposition. Ils voulaient voir les tableaux vivre. Taina Calissi est arrivée avec ses tableaux (une vingtaine), ses dessins (une dizaine), mais aussi une vidéo artistique ainsi que tout un programme d'animations associées. souligne l'artiste. La vidéo, réalisée par Nyko PK 16 reprend deux des tableaux de l'exposition, The Red dancer et The Ocean in me. Elle s'articule autour de la notion du double, de mondes parallèles ou opposés. Elle a été tournée à la fois sur terre et en mer, In between worlds. Elle sera projetée tout au long de l'exposition.De nombreuses animations et performances sont prévues à l'occasion des soirées qui lanceront, ponctueront et concluront l'exposition.Par exemple, des installations participatives et collectives comme Te Aranuanua, the bridge qui invitera les visiteurs à devenir acteurs de l'expérience en cours. explique Taina Calissi.Pour la soirée d'inauguration, Taloo prépare une improvisation à partir des textes In between worlds signés par l'artiste elle-même. Cinq tableaux vivants seront réalisés avec les élèves de la terminale esthétique du lycée de Punaauia…