Une délégation État-Pays en tournée au cœur des Tuamotu

Tahiti, le 6 mars 2022 – Une délégation État-Pays, conduite par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Saurin, était en tournée aux Tuamotu pendant trois jours. Ils se sont rendus à Takaroa, qui vient de se doter d'un nouvel abri-école, puis Arutua où ils ont inauguré le quai et la marina et enfin, ils se sont rendus à Anaa, Hikueru et enfin à Hao pour l'inauguration de la halle sportive et les attributions de logements OPH.



Durant trois jours, une délégation État-Pays, conduite par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain, était en mission aux Tuamotu, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué. Ils étaient accompagnés du ministre de la Culture, de l’Environnement, des Ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, du ministre des Grands travaux et des Transports terrestres, René Temeharo, de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, ainsi que du tāvana hau Frédéric Sautron.

Nouvel abri-école à Takaroa



Leur première étape a été vendredi, sur l’atoll de Takaroa. La délégation a été accueillie par le maire Panaho Temahaga et le maire délégué de Takapoto venu pour l'occasion. La délégation s'est rendue au village pour visiter le nouvel abri-école. En cas d'intempéries, celui-ci peut abriter jusqu'à 700 personnes et en temps normal, il accueillera les six classes de l'école élémentaire et une infirmerie. Une nouvelle cantine scolaire a également été construite à proximité du bâtiment. Ce projet avait été initié par l'ancienne tāvana de la commune, Teapehu Teahe, comme l'a rappelé Édouard Fritch. L'ensemble a été financé par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) pour un montant de 557 millions de Fcfp.

Inauguration du quai et de la marina de Arutua



Les autorités ont ensuite pris la direction de Arutua, où là encore, la population leur a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Le nouveau quai et la marina de Rautini ont été inaugurés. Ce projet d'un montant de 240 millions de Fcfp a été financé grâce au troisième instrument financier (3IF) de l'État pour 70 % et les 30 % restants par le Pays.



D'autre part, le président a confirmé que les atolls associés de Kaukura et Apataki, bénéficieront prochainement de la 4G, comme prévu, vu que le câble Natitua passe par Arutua. Le tāvana Reupena Taputuarai a profité de la présence du président pour notamment le remercier de la récente augmentation du prix du coprah, qui concerne de nombreux habitants de l'atoll.

Nouvel aérogare et nouveau quai à Anaa



Samedi, la délégation s'est ensuite rendue à Anaa où elle a été accueillie à l'aéroport par le maire Calixte Yip. C'est d'ailleurs là qu'a eu lieu l'inauguration de l'aérogare Takahi Rau Tini, nouvellement reconstruit. C'est ensuite le nouveau débarcadère qui a été inauguré, une nouvelle installation qui facilitera la vie des pêcheurs de l'atoll d'une part mais qui permettra aussi l'accueil des visiteurs, comme très prochainement avec l'Aranui qui fera une escale à Anaa.

Bientôt un abri-école à Hikueru



La tournée s'est poursuivie jusqu'à Hikueru, où les autorités ont été accueillies par le tāvana Tinihau Temanaha et le maire délégué de Marokau, Alphonse Perry, qui s'était déplacé pour l'occasion. Un hangar portuaire a été inauguré et la première pierre du futur abri-école (abri pour 180 habitants et école pour 18 élèves) a été symboliquement posée ainsi que celle du futur plateau sportif couvert.



Enfin, la délégation s'est rendue à Hao où elle a été accueillie par la tāvana Yseult Butcher et les élèves du collège pour l'inauguration de la nouvelle halle sportive de leur établissement. Lors de cette inauguration publique, les attributions des 20 logements du tout nouveau lotissement OPH Terukuga ont été officialisées (lire aussi l'article : Le lotissement Terukuga sort de terre).



