Le lotissement Terukuga à Hao sort de terre

Hao, le 6 mars 2022 - Le projet de lotissement Terukuga de l’OPH à Hao est sorti de terre, une première sur l'atoll. La construction des 20 logements représente un bol d’air pour les quelques familles d’ouvriers qui y travaillent.



C'est une première à Hao, le lotissement de l’office polynésien de l’habitat (OPH) voit le jour et les premiers fare sortent de terre. En aout 2021, cinq représentants de l’office polynésien de l’habitat (OPH) s'étaient rendus sur l'atoll pour concrétiser le projet de lotissement Tekuruga et informer les futurs bénéficiaires sur les conditions d'accès au logement et leurs obligations. Le lotissement est à présent une réalité, une première sur l'atoll.



Sur une superficie totale de 26 492 m2, il accueillera 20 lots entre 800 et 1 100 m2, un accès à la plage et deux espaces verts de 3 000 m2. Le lotissement est situé sur une parcelle de terre domaniale, coté lagon, à environ deux kilomètres à l’Ouest du village principal de Otepa, et à environ trois kilomètres à l’Est de l’aéroport. Cette localisation a été proposée conjointement par le Pays et la commune.



Les fare seront destinés à la location-vente, c’est à dire que chaque bénéficiaire sera propriétaire de sa maison et de sa parcelle à l’issue du paiement total de quotes-parts. Les prix des parcelles proposés varient en fonction de la superficie. Ils vont de 165 600 à 218 400 Fcfp. Sur les 20 lots il y a huit F3, six F4 et six F5 dont les loyers oscillent entre 2 760 cfp et 3 740 cfp par mois sur une durée de cinq ans.

Une aubaine pour les travailleurs locaux



Les travaux ont débuté comme prévu en février 2022, et quatre fare sont déjà construits, à présent en phase de finitions. Le rythme pour la suite des constructions va dépendre des livraisons des matériaux par goélette. Sur l'atoll, où le manque de travail se fait cruellement ressentir, ce chantier est une aubaine pour une douzaine de personnes qui bénéficient de contrats de travail de quatre mois, renouvelables. Cela va leur permettre d'obtenir des revenus et d'améliorer le quotidien. Car sur l'atoll, les chantiers se font rares autant que les projets, ce qui d'ailleurs a fait fuir une partie de la jeunesse qui s'engage en masse dans l'armée.



Jean, un ouvrier du chantier, est satisfait d'avoir obtenu un contrat : "Je suis content de travailler enfin sur un chantier, ça change comparé au coprah et à la pêche. Là, on va pouvoir souffler un petit peu et améliorer le quotidien."

Un projet de longue date



Ce projet de lotissement ne date pas d'hier. L'idée avait déjà été initiée par Temauri Foster, tāvana de Hao de 1990 à 2008. Sur l’atoll, de nombreuses personnes, alors jeunes ménages, se souviennent encore qu’à l’époque déjà, ils s’étaient inscrits à la mairie pour pouvoir bénéficier d’un logement du futur lotissement. Et puis les années se sont enchaînées, les gouvernements se sont succédé, les remaniements sont passés, jusqu’à ce que le projet soit enfin récupéré et mené finalement à son terme.



Samedi, à l'occasion de la venue de la délégation État-Pays en présence de la représentante de l'OPH Christiane Boosie-Teniaro, les notifications d’attribution des logements du lotissement Terukuga ont été distribuées. Les 20 heureux futurs propriétaires ont été appelés nominativement devant la scène pour recevoir —certains avec fierté, d'autres avec gêne– le précieux sésame. Il leur reste à présent à être rigoureux dans le paiement de leurs créances et attendre le jour de la remise des clés de leur fare.





Rédigé par Teraumihi tane le Dimanche 6 Mars 2022 à 13:40 | Lu 280 fois