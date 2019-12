Un tiers des logements collectifs vacant

Tout juste lit-on que, concernant l'ancienneté du parc de logement des îles du vent (plus de la moitié des logements ont plus de 20 ans) que cela laisse à « supposer que les logements construits dans les îles du Vent sont plus durables que ceux construits dans les quatre autres subdivisions ». La part de logements récents est cependant relativement homogène selon les archipels. Environ un logement sur dix a ainsi été construit après 2013 avec un pourcentage plus élevé au Tuamotu-Gambier où le taux de propriétaire en indivision (43,6%) est par ailleurs 3,5 fois plus élevé qu'aux îles du Vent (12,9%). Un constat d'homogénéité qui pourrait notamment s'expliquer par la prise en charge du fret sur les matériaux de constructions dans les îles éloignées, décidée et mise en place par le gouvernement Temaru. Un dispositif qui permet aux habitants des autres archipels de ne pas supporter d'autres coûts que ceux des marchandises et qui favorise les constructions et rénovations.