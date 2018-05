Le fret gratuit pour quatre matériaux de construction

PAPEETE, le 9 mai 2018 - En 2009, le gouvernement d'Oscar Temaru a modifié l'arrêté de prise en charge par le pays du fret à destination des îles autres que Tahiti, en incluant les matériaux de construction. L'idée est de donner à ces habitants les mêmes avantages que ceux de Tahiti.



Ce n'est pas évident de résider dans les archipels éloignés. Plusieurs contraintes se dressent devant les habitants pour l'expédition de divers produits ou véhicules vers leurs îles ou atolls, et leur principal souci reste tout de même le coût du fret qu'ils doivent supporter en plus du coût des marchandises.



Et puisque la maison reste le premier grand projet pour les couples ou les familles, nous nous sommes intéressés à l'expédition des matériaux de construction dans les diverses destinations polynésiennes.



Si depuis 1995, le gouvernement de l'époque prenait en charge le prix du fret du coprah, des produits de premières nécessité, de l'eau embouteillée et d'autres produits contribuant au développement économique et social des îles autres que Tahiti. Eh bien, le 26 juin 2009, le gouvernement d'Oscar Temaru a modifié cet arrêté en incluant les matériaux de construction.



Mais attention, seuls quatre matériaux sont concernés par cette prise en charge du fret à 100 % du Pays :

- le ciment ;

- les tôles de couvertures métalliques ;

- le bois traité ;

- le bois en feuilles et contreplaqués.



Cette prise en charge peut, cependant, être annulée s'" il y a des matériaux qui sont construits sur place. Par exemple, s'il y a des entreprises qui fabriquent des parpaings dans l'île destinataire, eh bien, le fret pour les parpaings achetés à Tahiti, ne sera pas pris en charge. On priorise la production locale ", indique Luc Faatau, ministre de l’Équipement et des Transports intérieurs.



Autre point à ne pas négliger, " le chargeur doit être une entreprise patentée, un importateur, ou un fabricant local de matériaux de construction. Les administrations publiques et personnes publiques sont exclues de la prise en charge ", indique une note du ministère. La prise en charge s'annule également si ce sont les particuliers qui envoient eux-mêmes leurs matériaux dans les îles.



L'an dernier, le pays a investi 145 millions de francs dans la prise en charge du fret pour les matériaux de construction.



TARIF MAXIMAL BIEN DÉFINI POUR LES AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



En ce qui concerne le reste des matériaux de construction, un tarif maximal est applicable pour chaque archipel.



Le pays a d'ailleurs fait un listing de ces matériaux, " parce qu'il y a des armateurs qui mettent certains matériaux de construction dans la catégorie des marchandises générales qui est beaucoup plus cher ", explique-t-on du côté du ministère.



Voici la liste des matériaux de construction :



Fondations : les agrégats (sable et graviers), fers à béton, treillis soudés ;

Murs : parpaings, portes et fenêtres, enduits et peintures, visseries ;

Sol et plafond : carrelage et les colles, revêtement de sol, les plafonds, l'électricité et les luminaires, la plomberie, le sanitaire et les assainissements ;

Toiture : les charpentes, les tôles, les gouttières et PVC.



Tous ces matériaux de construction ont un tarif maximal qui doit être appliqué par les armateurs. Des tarifs qui varient d'un archipel à un autre (voir tableau ci-dessous). " On a sorti un texte qui permet d'éviter qu'il y ait un fret plus lourd à payer. Ça permet d'éviter la pratique de prix incontrôlable ", assure le ministre de l’Équipement et des Transports intérieurs.